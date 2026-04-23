Шойгу предсказал утрату суверенитета ЕС из-за кредита Украине в €90 млрд

Решение ЕС предоставить Украине кредит в размере €90 млрд — шаг к утрате европейскими странами своего суверенитета. Об этом заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, говорится в сообщении пресс-службы аппарата Совета безопасности, поступившем РБК.
«Данное решение стало еще одним шагом на пути к окончательной утрате европейскими столицами своего суверенитета и превращению Европы из одного из полюсов мира в территорию стагнации», — заявил Шойгу.
Подтверждением этому является очередной отчет Евростата, согласно которому государственный долг Италии превысил отметку в €3 трлн, а Франции — в €3,5 трлн, отметил он.
Новые расходы на помощь Украине лягут бременем на простых европейцев, которые и так уже столкнулись с существенным урезанием пенсионных и социальных программ, добавил Шойгу, отметив, что долги стран ЕС уже превышают €15 трлн.
«За авантюру властей, привыкших жить за чужой счет, расплачиваться придется рядовым гражданам. Однако благополучие собственного населения, по-видимому, чиновников в ЕС не слишком заботит», — заключил секретарь Совбеза.
Накануне, 22 апреля, представители стран ЕС на встрече в Брюсселе одобрили 20-й по счету пакет санкций против России, а также выделение Украине кредита на €90 млрд после того, как вето сняла Венгрия. Москва считает санкции незаконными и неэффективными и осуждает любую помощь Киеву.
