Михаил Котюков принял участие в ежегодной коллегии министерства финансов края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске состоялось ежегодное заседание коллегии министерства финансов края.
На нём подвели итоги исполнения консолидированного бюджета за 2025 год и определили задачи на предстоящий период. Глава региона дал оценку проделанной работе и обозначил ключевые направления на ближайшие три года.
Михаил Котюков, Губернатор Красноярского края: «Благодаря слаженной работе бюджет Красноярского края — один из самых крупных в стране, надёжный и устойчивый. Это позволяет региону по многим позициям быть лидером. Стабильность и сбалансированность бюджетной системы сохранена».
Край в очередной раз удержал позиции в первой десятке регионов страны и лидерство в Сибири по основным социально-экономическим и финансовым показателям. Регион занимает 7-е место по доходам, расходам и инвестициям, 9-е место по объёму ВРП. За 2025 год край увеличил доходную базу консолидированного бюджета почти на 40 млрд рублей и подошёл к отметке в 560 млрд рублей. Расходы впервые превысили 600 млрд рублей. Основные параметры краевого бюджета сложились в пределах 500 млрд рублей.
Треть расходов краевого бюджета направлена в муниципальные образования — 165,5 млрд рублей. Ежегодно доходная база территорий увеличивается (в 2025 году — на 27 млрд рублей). По итогам года 90% муниципальных образований обеспечили рост собственных доходов.
«Краевой бюджет на 2026 год сформирован в сбалансированных параметрах. Необходимо повышать эффективность расходов, концентрируя ресурсы на самые важные направления. Каждый третий рубль бюджета этого года — поддержка территорий. Практически пятая часть расходов — бюджет развития. Социальные обязательства — это практически две трети расходов бюджета. Мы обязаны выполнить все взятые на себя обязательства. Средства должны быть использованы вовремя и максимально эффективно. Прошу по-хозяйски относиться к исполнению бюджета. Необходимо очень чётко работать с бюджетной дисциплиной, повышать ответственность за каждый бюджетный рубль», — подчеркнул Михаил Котюков.
Основные приоритеты на предстоящий бюджетный цикл связаны с достижением национальных целей развития страны, выполнением всех социальных обязательств перед населением, поддержкой участников СВО. Одним из ключевых направлений Михаил Котюков обозначил выполнение показателей нацпроектов. Необходимо максимально рачительно использовать ресурсы, обеспечить своевременную контрактацию федеральных средств и не допускать рисков их изъятия.
В центре внимания — вопросы помощи участникам СВО и их близким. Все мероприятия по повышению демографии и поддержке родительства, интересы семей — приоритет во всех сферах: от создания инфраструктуры до внедрения современных сервисов.
В числе ключевых направлений — качество планирования и исполнения бюджета. По мнению губернатора, нужно укреплять финансовую дисциплину — и в доходах, и в расходах, больше рассчитывать на собственные силы, наращивать доходную базу. Рост производительности труда — основа для увеличения доходов бюджета, зарплат и финансирования новых проектов. В этом году программы по производительности необходимо запустить на всех государственных и муниципальных предприятиях, а до 2030 года — во всех учреждениях. Актуальной остаётся задача по вовлечению жителей в бюджетный процесс, в принятие решений, которые влияют на качество жизни. В регионе продолжится практика инициативного бюджетирования.
Повышение финансовой грамотности и культуры— ещё одна значимая тема. Деньги должны помогать развитию, а не доставаться мошенникам.
Сохраняется задача по обеспечению сбалансированности и устойчивости финансовой системы.
«Сегодня исполнение краевого и местных бюджетов идёт в запланированных параметрах. Для достижения целей, которые ставит перед нами руководство страны и края, необходимо развивать экономику и использовать внутренние резервы для роста доходов. Стабильная доходная база становится важным условием для сохранения бюджетной устойчивости и реализации социальных и инфраструктурных задач», — отметил заместитель председателя Правительства — министр финансов края Владимир Бахарь.