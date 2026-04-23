Михаил Котюков принял участие в ежегодной коллегии министерства финансов края

В числе ключевых направлений — качество планирования и исполнения бюджета. По мнению губернатора, нужно укреплять финансовую дисциплину — и в доходах, и в расходах, больше рассчитывать на собственные силы, наращивать доходную базу. Рост производительности труда — основа для увеличения доходов бюджета, зарплат и финансирования новых проектов. В этом году программы по производительности необходимо запустить на всех государственных и муниципальных предприятиях, а до 2030 года — во всех учреждениях. Актуальной остаётся задача по вовлечению жителей в бюджетный процесс, в принятие решений, которые влияют на качество жизни. В регионе продолжится практика инициативного бюджетирования.