CNN: утверждения Трампа о расколе в руководстве Ирана ошибочны

Белый дом утверждает, что неявка иранских переговорщиков в Пакистан на второй раунд переговоров с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом показала, насколько разобщенным стало руководство Ирана. «Серьезные разногласия» — так Трамп охарактеризовал иранское правительство, когда продлил режим прекращения огня, чтобы «дать Тегерану время выступить с единым предложением».
Эксперты видят ситуацию по-другому, отмечает американский канал CNN.
Я думаю, что это в корне неверное представление об иранских властях. Руководство Ирана до сих пор было довольно сплоченным, и мы видели это в ходе ведения войны и переговоров.
Хотя аналитики признают, что управление в Иране стало намного сложнее с тех пор, как США и Израиль устранили большинство высших военных и политических лидеров Ирана, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи, они единодушно отмечают «значительную последовательность» в поведении иранского руководства.
Мехран Камрава, другой профессор Джорджтаунского университета в Катаре, говорит, что новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи не такой «могущественный», как его отец Али Хаменеи, но, невзирая на это, руководство Ирана остается «весьма сплоченным».
«Различные фракции иранского руководства сейчас более сплочены, чем до войны. Теперь это гораздо меньший круг … этот круг более сплочен в отношении военной стратегии по сравнению с предыдущими ограничениями при Али Хаменеи», — полагает Трита Парси, исполнительный вице-президент Института ответственного государственного управления Куинси.
Мехди Табатабаи, заместитель пресс-секретаря президента Ирана, в среду в соцсети Х подчеркнул, что «единство и консенсус между военными, общественностью и дипломатами (с начала войны) были исключительными и поучительными».