CNN: утверждения Трампа о расколе в руководстве Ирана ошибочны

Президент США Дональд Трамп на этой неделе заявил о «глубоком расколе» в иранском руководстве. Однако это не соответствует действительности, убеждены эксперты.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Белый дом утверждает, что неявка иранских переговорщиков в Пакистан на второй раунд переговоров с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом показала, насколько разобщенным стало руководство Ирана. «Серьезные разногласия» — так Трамп охарактеризовал иранское правительство, когда продлил режим прекращения огня, чтобы «дать Тегерану время выступить с единым предложением».

Эксперты видят ситуацию по-другому, отмечает американский канал CNN.

Я думаю, что это в корне неверное представление об иранских властях. Руководство Ирана до сих пор было довольно сплоченным, и мы видели это в ходе ведения войны и переговоров.

Бекки Андерсон
профессор филиала Джорджтаунского университета в Катаре

Хотя аналитики признают, что управление в Иране стало намного сложнее с тех пор, как США и Израиль устранили большинство высших военных и политических лидеров Ирана, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи, они единодушно отмечают «значительную последовательность» в поведении иранского руководства.

Мехран Камрава, другой профессор Джорджтаунского университета в Катаре, говорит, что новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи не такой «могущественный», как его отец Али Хаменеи, но, невзирая на это, руководство Ирана остается «весьма сплоченным».

«Различные фракции иранского руководства сейчас более сплочены, чем до войны. Теперь это гораздо меньший кругэтот круг более сплочен в отношении военной стратегии по сравнению с предыдущими ограничениями при Али Хаменеи», — полагает Трита Парси, исполнительный вице-президент Института ответственного государственного управления Куинси.

В самом Иране заявили, что слухи о разногласиях между высшими должностными лицами — это «надоевшая политическая и пропагандистская уловка противников» страны.

Мехди Табатабаи, заместитель пресс-секретаря президента Ирана, в среду в соцсети Х подчеркнул, что «единство и консенсус между военными, общественностью и дипломатами (с начала войны) были исключительными и поучительными».

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше