Минниханов: ситуация в стране не очень хорошая, но республика держится

Глава Татарстана Рустам Минниханов на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов республики заявил, что налоговая задолженность на 1 апреля достигла 14,7 миллиарда рублей. По его словам, даже часть этих средств могла бы стать серьезным подспорьем для бюджета.
Минниханов подчеркнул, что ситуация в стране непростая, но республика пока не сократила ни одной программы и ни одного проекта. Он призвал усилить работу по сбору долгов: «Чудес не бывает. 4−5 миллиардов изъять можно — это хорошее подспорье будет».
За первый квартал 2026 года в консолидированный бюджет Татарстана поступило 147,4 миллиарда рублей, из них 135,4 миллиарда — собственные доходы. Однако этот показатель снизился на 4,7 миллиарда по сравнению с прошлым годом, в основном из-за падения платежей по налогу на прибыль. При этом план поступлений выполнен на 22,2 процента.
Глава республики поручил отраслевым министерствам вместе с налоговыми органами проанализировать положение предприятий, формирующих основные бюджетные поступления, и при необходимости помочь им с мерами поддержки. Особое внимание он попросил уделить поиску заказов для компаний, сохранению рабочих мест и недопущению массовых сокращений.
Также Минниханов потребовал усилить контроль за исполнением бюджета и освоением федеральных средств. В условиях дефицита важно обеспечить сбалансированность бюджета, безусловное выполнение социальных обязательств и строгую бюджетную дисциплину.