Минниханов: ситуация в стране не очень хорошая, но республика держится

За первый квартал 2026 года в консолидированный бюджет Татарстана поступило 147,4 миллиарда рублей, из них 135,4 миллиарда — собственные доходы. Однако этот показатель снизился на 4,7 миллиарда по сравнению с прошлым годом, в основном из-за падения платежей по налогу на прибыль. При этом план поступлений выполнен на 22,2 процента.