Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минниханов: ситуация в стране не очень хорошая, но республика держится

Глава Татарстана призвал усилить работу по сбору долгов по налогам.

Источник: Комсомольская правда

Глава Татарстана Рустам Минниханов на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов республики заявил, что налоговая задолженность на 1 апреля достигла 14,7 миллиарда рублей. По его словам, даже часть этих средств могла бы стать серьезным подспорьем для бюджета.

Минниханов подчеркнул, что ситуация в стране непростая, но республика пока не сократила ни одной программы и ни одного проекта. Он призвал усилить работу по сбору долгов: «Чудес не бывает. 4−5 миллиардов изъять можно — это хорошее подспорье будет».

За первый квартал 2026 года в консолидированный бюджет Татарстана поступило 147,4 миллиарда рублей, из них 135,4 миллиарда — собственные доходы. Однако этот показатель снизился на 4,7 миллиарда по сравнению с прошлым годом, в основном из-за падения платежей по налогу на прибыль. При этом план поступлений выполнен на 22,2 процента.

Глава республики поручил отраслевым министерствам вместе с налоговыми органами проанализировать положение предприятий, формирующих основные бюджетные поступления, и при необходимости помочь им с мерами поддержки. Особое внимание он попросил уделить поиску заказов для компаний, сохранению рабочих мест и недопущению массовых сокращений.

Также Минниханов потребовал усилить контроль за исполнением бюджета и освоением федеральных средств. В условиях дефицита важно обеспечить сбалансированность бюджета, безусловное выполнение социальных обязательств и строгую бюджетную дисциплину.

