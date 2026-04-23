Замглавы МИД России заявил о кризисе доверия в международных отношениях

Кризис доверия наблюдается в международных отношениях, где отменяются историческая правда и профессионализм, заявил замглавы МИД России Александр Алимов на форуме АНО «Евразия — территория традиционных ценностей».

Источник: РБК

По его словам, кризис отчетливо проявился 28 февраля, когда на фоне переговоров началась операция США против Ирана. Так, Алимов сослался на постпреда России при ООН Василия Небензи, который назвал ситуацию вокруг Тегерана «предательством дипломатии».

Замминистра признал, что в таких условиях приходится работать и справляться с возникающими трудностями. Он отметил, что в международных отношениях перестают учитывать исторический контекст, правовые нормы и профессиональные подходы.

По словам Алимова, иногда вызывает удивление уровень компетенции собеседников, но он не считает российскую сторону исключительной — просто профессионализм действительно теряет свою ценность.

Замминистра добавил, что для России важны честность, опора на факты и предложение равноправных форматов сотрудничества.

Общественно-деловой форум «Евразия — территория традиционных ценностей» проходит с 23 по 24 апреля в Москве на площадке Национального центра «Россия». Среди участников — представители государственных структур, общественных организаций, науки, бизнеса, образования и культуры.

В конце февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ночь на 8 апреля Иран и США объявили перемирие на две недели. Иран тогда заявил, что США согласились с десятком требований Тегерана. Президент США называл их рабочей основой для переговоров.

Переговоры между США и Ираном прошли 11 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана. После них вице-президент США Джей Ди Вэнс, возглавлявший американскую делегацию, заявил, что стороны не пришли к соглашению.

Уже 13 апреля США объявили о блокаде Ормузского пролива. Несмотря на это, в день истечения режима прекращения огня, 21 апреля, Трамп объявил о его продлении до тех пор, пока руководство и представители страны не выработают единое предложение. Советник спикера иранского парламента Мехди Мохаммади в ответ заявил, что продление перемирия не имеет смысла, и назвал США «проигравшей стороной».

