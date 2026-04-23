Замглавы МИД России заявил о кризисе доверия в международных отношениях

Замминистра признал, что в таких условиях приходится работать и справляться с возникающими трудностями. Он отметил, что в международных отношениях перестают учитывать исторический контекст, правовые нормы и профессиональные подходы.
По словам Алимова, иногда вызывает удивление уровень компетенции собеседников, но он не считает российскую сторону исключительной — просто профессионализм действительно теряет свою ценность.
Замминистра добавил, что для России важны честность, опора на факты и предложение равноправных форматов сотрудничества.
Общественно-деловой форум «Евразия — территория традиционных ценностей» проходит с 23 по 24 апреля в Москве на площадке Национального центра «Россия». Среди участников — представители государственных структур, общественных организаций, науки, бизнеса, образования и культуры.
В конце февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ночь на 8 апреля Иран и США объявили перемирие на две недели. Иран тогда заявил, что США согласились с десятком требований Тегерана. Президент США называл их рабочей основой для переговоров.
Переговоры между США и Ираном прошли 11 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана. После них вице-президент США Джей Ди Вэнс, возглавлявший американскую делегацию, заявил, что стороны не пришли к соглашению.
Уже 13 апреля США объявили о блокаде Ормузского пролива. Несмотря на это, в день истечения режима прекращения огня, 21 апреля, Трамп объявил о его продлении до тех пор, пока руководство и представители страны не выработают единое предложение. Советник спикера иранского парламента Мехди Мохаммади в ответ заявил, что продление перемирия не имеет смысла, и назвал США «проигравшей стороной».
