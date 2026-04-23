Балицкий сообщил о сильных повреждениях энергосистемы Запорожской области

Источник: РБК

Энергосистема Запорожской области получила сильные повреждения в результате атаки ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Последствия удара, который противник нанес энергетической системе области, существенные», — отметил Балицкий.

Аварийно-восстановительные работы на сетях электроснабжения продолжаются. Объекты критической инфраструктуры переведены на резервные источники питания.

По словам главы региона, на некоторых объектах работы пока невозможно начать из-за опасности детонации — они ведутся в тесном взаимодействии с ВС России.

Балицкий попросил набраться терпения тех, чьи населенные пункты затронули отключения.

15 апреля Запорожская область оказалась полностью обесточена после ударов БПЛА, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. До этого остался без электричества город-спутник ЗАЭС Энергодар, сообщил мэр города Максим Пухов.

16 апреля глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что ситуация в Энергодаре остается крайне сложной. «Одна из линий атак — это, как считают наши противники, полная деморализация коллектива [Запорожской АЭС] и жителей города», — сказал Лихачев.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше