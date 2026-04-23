Балицкий сообщил о сильных повреждениях энергосистемы Запорожской области

Энергосистема Запорожской области получила сильные повреждения в результате атаки ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«Последствия удара, который противник нанес энергетической системе области, существенные», — отметил Балицкий.
Аварийно-восстановительные работы на сетях электроснабжения продолжаются. Объекты критической инфраструктуры переведены на резервные источники питания.
По словам главы региона, на некоторых объектах работы пока невозможно начать из-за опасности детонации — они ведутся в тесном взаимодействии с ВС России.
Балицкий попросил набраться терпения тех, чьи населенные пункты затронули отключения.
16 апреля глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что ситуация в Энергодаре остается крайне сложной. «Одна из линий атак — это, как считают наши противники, полная деморализация коллектива [Запорожской АЭС] и жителей города», — сказал Лихачев.
