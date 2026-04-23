Песков рассказал о стремлении ЕС «антагонизировать» Сербию с Россией

Требования ЕС к Сербии имеют своей целью ее «антагонизацию» с Россией, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
«Мы видим требования, которые направлены на антагонизацию той же самой Сербии с Россией», — заявил он. По его словам, ставится вопрос — или страна ориентируется на членство в ЕС и рвет отношения с Россией, или «вы продолжаете дружественные, прагматичные отношения с РФ, но тогда забываете о европейской перспективе», сказал Песков.
По его словам, «неправы те, кто выдвигает такие антагонизирующие условия». Он напомнил о позиции России, согласно которой любая страна может гармонично развивать отношения с любыми другими государствами, руководствуясь в этой сфере собственными национальными интересами.
«Мы не сомневаемся, что сербы четко будут руководствоваться своими интересами во всей этой истории непростой», — резюмировал Песков.
Politico 10 апреля сообщило, что ЕС рассматривает возможность приостановки выделения Сербии финансовой помощи в размере до €1,5 млрд, причинами чему были названы системный «откат» демократических реформ в стране и тесное сотрудничество с Россией. Издание привело заявление еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, согласно которому в Брюсселе «всё больше обеспокоены происходящим в Сербии».
В конце марта в Пекине прошла встреча президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича, в ходе которой Вучич заявил, что Сербия, являясь единственной европейской страной, не присоединившейся к антироссийским санкциям, сохранит нейтралитет по отношению к России.
