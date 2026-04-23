Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков рассказал о стремлении ЕС «антагонизировать» Сербию с Россией

ЕС ставит условием вступления Сербии в союз разрыв ее отношений с Россией, заявил Дмитрий Песков. При этом он уверен, что в этом вопросе Белград будет руководствоваться прежде всего своими национальными интересами.

Источник: РБК

Требования ЕС к Сербии имеют своей целью ее «антагонизацию» с Россией, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Мы видим требования, которые направлены на антагонизацию той же самой Сербии с Россией», — заявил он. По его словам, ставится вопрос — или страна ориентируется на членство в ЕС и рвет отношения с Россией, или «вы продолжаете дружественные, прагматичные отношения с РФ, но тогда забываете о европейской перспективе», сказал Песков.

По его словам, «неправы те, кто выдвигает такие антагонизирующие условия». Он напомнил о позиции России, согласно которой любая страна может гармонично развивать отношения с любыми другими государствами, руководствуясь в этой сфере собственными национальными интересами.

«Мы не сомневаемся, что сербы четко будут руководствоваться своими интересами во всей этой истории непростой», — резюмировал Песков.

Politico 10 апреля сообщило, что ЕС рассматривает возможность приостановки выделения Сербии финансовой помощи в размере до €1,5 млрд, причинами чему были названы системный «откат» демократических реформ в стране и тесное сотрудничество с Россией. Издание привело заявление еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, согласно которому в Брюсселе «всё больше обеспокоены происходящим в Сербии».

В конце марта в Пекине прошла встреча президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича, в ходе которой Вучич заявил, что Сербия, являясь единственной европейской страной, не присоединившейся к антироссийским санкциям, сохранит нейтралитет по отношению к России.

