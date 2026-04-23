Euractiv назвал «вторую подлинную опору» Сербии взамен России и ЕС

Китай стал играть более значимую роль для Сербии в экономике и транспорте, а также в сфере поставок вооружений. Об этом сообщил Euractiv со ссылкой на чиновников Евросоюза и политических экспертов.
«Китай стал главным незападным партнером Сербии и подлинной второй опорой страны», — сказал изданию старший научный сотрудник Института международной политики и экономики Ненад Стекич. По его словам, ранее политика Белграда основывалась на балансе между четырьмя полюсами: Евросоюз, США, Россия и Китай.
Теперь же сербская стратегия изменилась. Москва для Белграда отходит на второй план, ЕС и США рассматриваются как единый блок, а с Китаем Сербия усиливает экономическое взаимодействие.
Пекин, как пишет Euractiv, активно инвестирует в инфраструктуру Сербии, при этом не требует проведения реформ, в отличие от Евросоюза. Китай, в частности, принимает участие в строительстве белградского метрополитена.
Брюссель, оставаясь ключевым донором и финансовым партнером Белграда, требует институциональных изменений, так как Сербия является страной — кандидатом на вступление в ЕС. Балканская страна официально получила статус кандидата в 2012 году. Представитель ЕС заявил, что отношения европейского объединения и Китая остаются сложными, Пекин является «системным соперником» Брюсселя. Euractiv пишет, что углубление контактов Китая с Сербией вызовет еще большую напряженность в отношениях Евросоюза с Белградом.
Китай усиливает позиции не только в экономике Сербии, но и в оборонном секторе. По оценке научного сотрудника Европейского политического центра в Белграде Марко Тодоровича, на китайскую военную продукцию приходилось 57% от всего импорта вооружения Сербии с 2020 по 2024 годы.
Тодорович утверждает, что совокупные поставки оружия из России и Франции оказались меньше за аналогичный период.
Россия, несмотря на политическое и культурное партнерство с Сербией, пишет издание, не может быть для Белграда таким же стратегическим и экономическим партнером, как Китай. Как заявил Euractiv независимый аналитик по Китаю Станислав Кнежевич, Китай за несколько лет смог заменить Россию в качестве незападного партнера в сфере обороны.
В 2023 году президент Сербии Александр Вучич заявлял, что Белград хочет выстраивать независимую политику, продолжая поддерживать хорошие отношения с Китаем, Россией и Евросоюзом. Тем не менее он отметил, что Белград намерен продолжать следовать по европейскому пути.
