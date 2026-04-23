Кремль переадресовал правоохранителям вопрос о деле «Эксмо»

«Эксмо» — это российский издательский холдинг, основанный в 1991 году. Изначально он создавался для оптовой торговли книгами. С 1993 года выступает в качестве издателя и носит современное название. К 2008 году компания выросла до крупнейшего в стране издательства, на которое приходилось порядка 15% всех выпускаемых книг. После приобретения в 2012 году главного конкурента — издательства АСТ — находится в составе издательской группы «Эксмо-АСТ», куда также входят «Азбука-Аттикус», «Манн, Иванов и Фербер». Контролирует около четверти рынка в России.