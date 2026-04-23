Кремль переадресовал правоохранителям вопрос о деле «Эксмо»

Ситуация вокруг дела топ-менеджеров издательства «Эксмо» не входит в повестку дня президента Владимира Путина, такие вопросы следует переадресовать правоохранителям. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Это, скорее, тема правоохранительных органов. Эта тема не относится к повестке дня президента», — ответил он на вопрос, докладывают ли Путину о следственных действиях в отношении руководства «Эксмо» и задержании гендиректора издательства Евгения Капьева (цитата по «Интерфаксу»).
«Эксмо» — это российский издательский холдинг, основанный в 1991 году. Изначально он создавался для оптовой торговли книгами. С 1993 года выступает в качестве издателя и носит современное название. К 2008 году компания выросла до крупнейшего в стране издательства, на которое приходилось порядка 15% всех выпускаемых книг. После приобретения в 2012 году главного конкурента — издательства АСТ — находится в составе издательской группы «Эксмо-АСТ», куда также входят «Азбука-Аттикус», «Манн, Иванов и Фербер». Контролирует около четверти рынка в России.
Капьев и еще несколько топ-менеджеров «Эксмо» были задержаны 21 апреля. Собеседник РБК в правоохранительных органах сообщил, что дело связано с распространением книг Катерины Сильвановой и Елены Малисовой (обе внесены Минюстом в реестр иноагентов) «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка». По версии следствия, книги пропагандировали движение ЛГБТ (в России «международное движение ЛГБТ» было признано экстремистским и запрещено).
Первое уголовное дело из-за книг Сильвановой и Малисовой было возбуждено еще в мае 2025 года. По делу проходят Дмитрий Протопопов, директор по продажам «Индивидуум принт» Павел Иванов и менеджер склада Артем Вахляев. Им вменяют ч. 3 ст. 282.2 УК (организация, вовлечение или участие в экстремистской организации с использованием служебного положения).
По версии следствия, они распространяли книги через интернет-магазин «Киоск» (сейчас закрыт), принадлежавший ООО «Индивидуум принт». Издательство Popcorn Books, которое как раз и издало две скандальные книги, в январе 2026 года официально сообщило о прекращении работы.
