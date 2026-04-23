Обыски в Минприроды Дагестана и ситуация вокруг «Эксмо». Темы брифинга Пескова

Кремль не стал комментировать обыски в Министерстве природных ресурсов и экологии Дагестана и в ФГБУ «Управление “Дагмелиоводхоз”: “Что касается обысков, то я здесь не могу ничего сказать. Я рекомендую обращаться в правоохранительные органы”.