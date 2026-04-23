Обыски в Минприроды Дагестана и ситуация вокруг «Эксмо». Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин 23 апреля в Кремле проведет встречу с лидером Киргизии Садыром Жапаровым.
О ситуации на энергетических рынках
Россия продолжает экспорт нефти и вносит свой вклад в стабилизацию цен и минимизацию последствий кризиса на Ближнем Востоке для глобальной энергетики: «В настоящий момент мы свой вклад в эту стабилизацию цен и минимизацию последствий кризиса для глобальной энергетической области вносим. Россия продолжает поставки нефти, спрос растет, количество предлагаемой нефти на рынке не растет, а, наоборот, сокращается».
Каких-либо инициатив по изменению объемов добычи нефти в рамках ОПЕК+ пока нет на повестке дня: «Каких-либо других инициатив сейчас пока на повестке дня нет».
О ситуации в Дагестане
Кремль не стал комментировать обыски в Министерстве природных ресурсов и экологии Дагестана и в ФГБУ «Управление “Дагмелиоводхоз”: “Что касается обысков, то я здесь не могу ничего сказать. Я рекомендую обращаться в правоохранительные органы”.
Путин дал поручение помочь жителям Дагестана с восстановлением жилья, в том числе не оформленного должным образом, сейчас этот вопрос срочно прорабатывается: «Соответствующие поручения по итогам беседы с руководителями муниципальных образований были сформулированы. Сейчас они в срочном порядке прорабатываются в правительстве».
О ситуации вокруг топ-менеджеров «Эксмо»
Ситуация вокруг топ-менеджеров «Эксмо» не относится к повестке дня президента России Владимира Путина, вопросы об этом корректнее адресовать правоохранителям: «Это скорее тема правоохранительных органов. Эта тема не относится к повестке дня президента».
О саммите G20
Решение о том, кто будет участвовать от России в саммите G20, пока не принималось: «По линии “двадцатки” работа продолжается. Ближе к саммиту будет принято решение о формате нашего участия».
О праздновании Дня Победы
Кремль позднее назовет иностранных лидеров, которые примут участие в праздновании Дня Победы в Москве: «Безусловно, мы своевременно сообщим, какие гости разделят с нами радость праздника Победы».