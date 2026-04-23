Пашинян подтвердил, что Армения не планирует возвращаться к работе в ОДКБ

Премьер ранее сообщил, что его партия «Гражданский договор» заложила в предвыборную программу отказ от возвращения к активной деятельности в ОДКБ. Армения заморозила участие в организации с февраля 2024 года. Ереван мотивировал решение о приостановке участия тем, что партнеры по организации, включая Россию и Белоруссию, не выполняют принятых обязательств и фактически не признают зоны своей ответственности.