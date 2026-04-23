Пашинян подтвердил, что Армения не планирует возвращаться к работе в ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил журналистам, что его страна не намерена возвращаться к полноформатному участию в деятельности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает APA.
«В конце концов, выйдем мы из Организации Договора о коллективной безопасности или нет — это другой вопрос, я не могу этого сказать. Поэтому мы примем решение, исходя из текущей ситуации», — приводит слова главы армянского правительства издание.
Премьер ранее сообщил, что его партия «Гражданский договор» заложила в предвыборную программу отказ от возвращения к активной деятельности в ОДКБ. Армения заморозила участие в организации с февраля 2024 года. Ереван мотивировал решение о приостановке участия тем, что партнеры по организации, включая Россию и Белоруссию, не выполняют принятых обязательств и фактически не признают зоны своей ответственности.
Страна, в частности, указывала на отсутствие реакции ОДКБ на события осени 2022 года, когда азербайджанские войска вошли в город Джермук. Еще одним поводом для недовольства послужила операция Азербайджана осенью 2023 года, в результате которой Баку установил полный контроль над Нагорным Карабахом.
Позднее Пашинян назвал ОДКБ угрозой для безопасности республики. В МИД страны сообщили, что окончательное решение о членстве будет принято, если партнеры, в том числе Россия, воздержатся от политических заявлений относительно действий Азербайджана. Президент России Владимир Путин отметил, что вмешательство ОДКБ в конфликт было бы юридически некорректным.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.