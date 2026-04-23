Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков заявил, что вместе народы Евразии «могут почти все»

Источник: РБК

Народы Евразии вместе могут добиться практически всего, что захотят, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на втором Международном общественно-деловом форуме «Евразия — территория традиционных ценностей», передает «РИА Новости».

«Врозь мы (народы Евразии — ред.) очень слабы. Мы очень слабы и очень уязвимы. А когда мы вместе, мы можем позволить себе многое, практически все», — сказал он.

В связи с этим Песков призвал евразийские страны работать «вместе», а также «видеть себя вместе в этом будущем».

По словам пресс-секретаря, Евразия — «уникальное пространство». Каждый из сотен, «если не тысяч» народов и национальностей, населяющих материк, хочет быть самостоятельным и бережет свои ценности и историю. «Но все корни этих народов тесно-тесно переплетены. И это, наверное, является залогом нашей евразийской общности», — добавил он.

На форуме также выступил замглавы российского МИД Александр Алимов. Он заявил о кризисе в международных отношениях, который проявился после начала военной операции США и Израиля в Иране 28 февраля. По словам Алмимова, в международной дипломатии все реже учитывают исторический контекст и правовые нормы, а также перестают прибегать к профессиональным подходам.

В сентябре глава МИД России Сергей Лавров на 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что наращивание активности НАТО создает угрозу не только России и Китаю, но и всему региону. По его словам, стремление альянса «сохранить гегемонию с опорой на военную силу» ведет к ухудшению международной безопасности.

