Народы Евразии вместе могут добиться практически всего, что захотят, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на втором Международном общественно-деловом форуме «Евразия — территория традиционных ценностей», передает «РИА Новости».
«Врозь мы (народы Евразии — ред.) очень слабы. Мы очень слабы и очень уязвимы. А когда мы вместе, мы можем позволить себе многое, практически все», — сказал он.
В связи с этим Песков призвал евразийские страны работать «вместе», а также «видеть себя вместе в этом будущем».
По словам пресс-секретаря, Евразия — «уникальное пространство». Каждый из сотен, «если не тысяч» народов и национальностей, населяющих материк, хочет быть самостоятельным и бережет свои ценности и историю. «Но все корни этих народов тесно-тесно переплетены. И это, наверное, является залогом нашей евразийской общности», — добавил он.
На форуме также выступил замглавы российского МИД Александр Алимов. Он заявил о кризисе в международных отношениях, который проявился после начала военной операции США и Израиля в Иране 28 февраля. По словам Алмимова, в международной дипломатии все реже учитывают исторический контекст и правовые нормы, а также перестают прибегать к профессиональным подходам.
В сентябре глава МИД России Сергей Лавров на 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что наращивание активности НАТО создает угрозу не только России и Китаю, но и всему региону. По его словам, стремление альянса «сохранить гегемонию с опорой на военную силу» ведет к ухудшению международной безопасности.
