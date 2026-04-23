В Париже назвали сроки выделения Украине первого транша кредита ЕС

22 апреля постоянные представители стран ЕС на встрече в Брюсселе одобрили 20-й по счету пакет санкций против России, а также выделение Украине кредита на €90 млрд. Несмотря на наложение санкций, Евросоюз отложил решение о запрете на транспортировку российской нефти по морю до согласования с «Большой семеркой».