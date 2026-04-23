В Париже назвали сроки выделения Украине первого транша кредита ЕС

«Мы готовы выделить первые транши уже в середине мая, как только будет достигнуто окончательное соглашение, что должно произойти в ближайшие часы или в ближайшие дни благодаря снятию венгерского вето», — пояснил дипломат.
По его словам, выделение средств избавит Украину от финансовых трудностей на ближайшие два года и позволит вести переговоры с Россией «с позиции силы».
Кредит Киеву был одобрен в феврале. За его выделение Украине проголосовали 458 депутатов Европарламента. 140 человек выступили против, еще 44 воздержались.
22 апреля постоянные представители стран ЕС на встрече в Брюсселе одобрили 20-й по счету пакет санкций против России, а также выделение Украине кредита на €90 млрд. Несмотря на наложение санкций, Евросоюз отложил решение о запрете на транспортировку российской нефти по морю до согласования с «Большой семеркой».
По данным агентства Europa Press, для перечисления Украине первых выплат Евросовет сначала должен официально утвердить эту меру.
Венгрия сняла свое вето на выделение кредита Украине, наложенное в феврале, после возобновления поставок нефти по нефтепроводу «Дружба».
