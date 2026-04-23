Песков заявил, что поручения Путина о помощи Дагестану «прорабатываются»

Поручения Путина о помощи жителям Дагестана, пострадавшим от паводков, прорабатываются в срочном порядке, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Президент говорил о том, что, учитывая чрезвычайный характер произошедшего, бедствия в Дагестане необходимо очень внимательно относиться к персональной беде граждан», — сказал Песков (цитата по «Вы слушали»).
Он отметил, что это должно относиться и также к тем, у которых с нарушениями были построены дома. Соответствующее поручение по итогам беседы с руководителями муниципальных образований были сформулированы поручения главы государства.
«Сейчас они в срочном порядке прорабатываются в правительстве. Работа ведется в этом направлении», — добавил Песков.
