Германия арестовала граждан Украины и Латвии по подозрению в диверсии

Автомобиль подозреваемых был остановлен 12 апреля на автобане А6 в районе города Нойендеттельзау на юге Германии. Он имел латвийские номера. При досмотре в машине были обнаружены поддельные удостоверения личности, камеры, беспилотник, GPS-трекеры, рации, а также несколько мобильных телефонов и сим-карт. В момент задержания мужчины направлялись в сторону чешской границы.