Германия арестовала граждан Украины и Латвии по подозрению в диверсии

В Германии арестованы 43-летний гражданин Украины и 45-летний гражданин Латвии. Их подозревают в шпионаже и подготовке диверсий, сообщает Zeit.
Автомобиль подозреваемых был остановлен 12 апреля на автобане А6 в районе города Нойендеттельзау на юге Германии. Он имел латвийские номера. При досмотре в машине были обнаружены поддельные удостоверения личности, камеры, беспилотник, GPS-трекеры, рации, а также несколько мобильных телефонов и сим-карт. В момент задержания мужчины направлялись в сторону чешской границы.
Прокуратура Мюнхена выдала ордер на арест подозреваемых, они заключены под стражу. Им предъявлены обвинения в шпионаже и использовании поддельных документов.
Как пишет Baltijas Balss, оба задержанных имеют вид на жительство в Германии. В случае доказательства вины по обвинению в шпионаже задержанным грозит до пяти лет заключения, за подделку документов — до двух лет.
