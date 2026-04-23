ЕК отменила субсидии на €2 млн для Венецианской биеннале из-за России

Еврокомиссия лишила Венецианскую биеннале субсидий в размере €2 млн из-за того, что организаторы разрешили участие России в выставке современного искусства. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Тома Ренье во время пресс-конференции.
«Я могу подтвердить, что Еврокомиссия направила письма о решении прекратить предоставление гранта в €2 млн. Мы политически осуждаем решение об открытии российского павильона и приглашаем итальянское правительство заняться этим вопросом», — заявил Ренье, добавив, что отказ от предоставления финансирования связан с участием России.
Об участии России стало известно в начале марта. Уполномоченный по международным культурным обменам Михаил Швыдкой подтвердил, что в выставке примут участие российские музыканты, поэты и философы. «Мы покажем некое музыкально-пластическое представление, в котором примут участие более 50 исполнителей из самых разных стран мира — от Мали до Аргентины. Естественно, основу этой группы будут составлять российские исполнители», — сказал он.
Российский павильон получил название «Дерево укоренено в небе».
Еврокомиссия осудила организаторов биеннале за допуск России к участию в выставке. В заявлении ЕК говорилось, что государства ЕС, институты и организации должны соблюдать санкции и избегать предоставления площадки лицам, которые «поддерживали или оправдывали» военную операцию России на Украине. Россия осуждает дискриминационные попытки отмены культуры.
Венецианская биеннале — международная художественная выставка, проходящая раз в два года с участием жюри из разных стран. Она охватывает искусство, архитектуру, кино, музыку, танец и театр. Последний раз Россия участвовала в выставке в 2022 году.
