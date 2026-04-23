СМИ: усиливающаяся изоляция США толкает ЕС «в объятия» Германии

В статье говорится, что на фоне войны на Ближнем Востоке европейские члены НАТО начали активнее отдаляться от США. Во-первых, в Европе опасаются, что Дональд Трамп может попытаться перенести ответственность за провал США на Ближнем Востоке на союзников по НАТО, в очередной раз обвинив европейских партнеров в предательстве.
Во-вторых, эксперты считают, что администрация Трампа в какой-то момент сочтет членство США в НАТО слишком обременительным. Госсекретарь США Марко Рубио уже пообещал пересмотреть участие США в Североатлантическом альянсе по окончании войны на Ближнем Востоке.
Грегори Микс, член Комитете по иностранным делам в палаты представителей, заявил, что «НАТО — это не карт-бланш для одной страны, чтобы начинать вооруженный конфликт и ждать автоматической поддержки».
С одной стороны, эксперты предупреждают, что постоянные атаки Трампа на альянс уже могли стать триггером для пагубных последствий. «Альянс страдает от острого дефицита доверия», — констатировала Джулианн Смит, постпред США при НАТО при Джо Байдене.
С другой — европейские члены блока в последнее время, в том числе под давлением Вашингтона, заметно укрепились благодаря наращиванию оборонных расходов и дополнительным мерам для обеспечения собственной безопасности. И это может быть не так выгодно для американцев, как кажется, отмечает Хайслер. «Агрессивная политика Германии в области вооружений, хоть и оправдана политически, теперь воспринимается как конкуренция», — заявил высокопоставленный представитель оборонной сферы. Чем сильнее Трамп критикует союзников, тем больше Европа ориентируется на Германию, а США рискуют оказаться в полной изоляции, резюмирует автор.