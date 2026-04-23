Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: усиливающаяся изоляция США толкает ЕС «в объятия» Германии

Продолжение войны на Ближнем Востоке может еще больше ослабить связи европейских членов НАТО и США и укрепить роль Германии в военном альянсе и Европейском союзе, пишет Юлиан Хайслер в статье для немецкого журнала WirtschaftsWoche Heute.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что на фоне войны на Ближнем Востоке европейские члены НАТО начали активнее отдаляться от США. Во-первых, в Европе опасаются, что Дональд Трамп может попытаться перенести ответственность за провал США на Ближнем Востоке на союзников по НАТО, в очередной раз обвинив европейских партнеров в предательстве.

Во-вторых, эксперты считают, что администрация Трампа в какой-то момент сочтет членство США в НАТО слишком обременительным. Госсекретарь США Марко Рубио уже пообещал пересмотреть участие США в Североатлантическом альянсе по окончании войны на Ближнем Востоке.

В США противники внешней политики Трампа призывают европейских партнеров успокоиться, хотя и признают, что действия Белого дома привели к изоляции США в дорогостоящей войне против Ирана.

Грегори Микс, член Комитете по иностранным делам в палаты представителей, заявил, что «НАТО — это не карт-бланш для одной страны, чтобы начинать вооруженный конфликт и ждать автоматической поддержки».

С одной стороны, эксперты предупреждают, что постоянные атаки Трампа на альянс уже могли стать триггером для пагубных последствий. «Альянс страдает от острого дефицита доверия», — констатировала Джулианн Смит, постпред США при НАТО при Джо Байдене.

С другой — европейские члены блока в последнее время, в том числе под давлением Вашингтона, заметно укрепились благодаря наращиванию оборонных расходов и дополнительным мерам для обеспечения собственной безопасности. И это может быть не так выгодно для американцев, как кажется, отмечает Хайслер. «Агрессивная политика Германии в области вооружений, хоть и оправдана политически, теперь воспринимается как конкуренция», — заявил высокопоставленный представитель оборонной сферы. Чем сильнее Трамп критикует союзников, тем больше Европа ориентируется на Германию, а США рискуют оказаться в полной изоляции, резюмирует автор.

США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше