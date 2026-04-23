Пятеро ранены после атаки БПЛА по автобусу в Брянской области

Дрон ударил по пассажирскому автобусу в брянском селе Курковичи, пострадали пять человек, включая водителя, сообщил глава региона Александр Богомаз.
"Целенаправленный удар ВСУ нанесли по пассажирскому автобусу. В результате террористической атаки, к сожалению, ранены водитель и четыре пассажира.
Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь", — написал он.
Минувшей ночью над регионом сбили три беспилотника, сообщил Богомаз. Помимо Брянской области, силы ПВО перехватили дроны над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областями, а также над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей. Всего ночью 23 апреля сбили 154 беспилотника.
В Новокуйбышевске Самарской области при падении обломков БПЛА на промышленное предприятие погиб один человек.
22 апреля, БПЛА ударил по перерабатывающего предприятию в Брянской области, ранен один мирный житель. Из-за налета беспилотников в Сызрани пострадали жилые и административные здания. При обвале подъезда одного из домов погибли ребенок и взрослая женщина.
