МИД поблагодарил Токаева за создание организации по русскому языку

Представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за инициативу создать Международную организацию по русскому языку (МОРЯ), передает корреспондент РБК.
«Эта инициатива президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева буквально ворвалась в мир и, мне кажется, всех шокировала своей очевидностью и тем, что это давно надо было сделать. И какое счастье, что, наконец, это было сделано и предложено», — сказала Захарова, выступая на II международном общественно-деловом форуме «Евразия — территория традиционных ценностей», который организовала АНО «Евразия».
По ее словам, «формированием, реализацией фантастической инициативы» Токаева занимается первый департамент стран СНГ российского внешнеполитического ведомства; на реализацию идеи «ушло какое-то время». «Но это было сделано. Поэтому еще раз от лица, я думаю, всех русскоязычных хотела бы поблагодарить президента Казахстана за эту чрезвычайно важную и настолько актуальную инициативу», — сказал представитель министерства.
Идею создать МОРЯ Токаев выдвинул на неформальном саммите СНГ в Санкт‑Петербурге в октябре 2022 года. «Наша идея в том, чтобы создать международную организацию по образу и подобию ООН с использованием положительного опыта Франкофонии (международная организация франкоязычных стран, основана в 1970 году и объединяет 88 стран. — РБК), штаб-квартира которой находится в Париже», — сказал тогда президент Казахстана (цитата по Nur.kz).
В октябре 2023 года лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана подписали договор об учреждении МОРЯ и приняли ее устав. Цели организации — развитие отношений между участниками договора; укрепление сотрудничества по продвижению русского языка как языка межгосударственного общения; содействие укреплению статуса русского языка как официального и/или рабочего языка международных и региональных межправительственных организаций и структур.
