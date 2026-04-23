Самарский губернатор обещал помощь близким погибшей из-за удара БПЛА

Правительство Самарской области окажет всю необходимую материальную помощь близким женщины, погибшей в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.

Источник: РБК

Он напомнил, что Самарская область 23 апреля вновь подверглась массированной атаке с территории Украины.

«К сожалению, в Новокуйбышевске в результате атаки погибла женщина. Мои искренние и глубокие соболезнования близким и родным… Правительство Самарской области окажет всю необходимую помощь, в том числе материальную», — заявил Федорищев.

Он рассказал, что находящиеся в медучреждениях региона пострадавшие тоже не останутся без поддержки. Также проводится оценка ущерба, полученного гражданской инфраструктурой, отметил губернатор.

О том, что в Новокуйбышевске в результате атаки беспилотников погиб человек, Федорищев сообщил утром 23 апреля. Он также рассказал о падении обломков дронов на крышу многоквартирного дома в Самаре, в результате чего один человек был госпитализирован.

В ночь на 22 апреля в Самарской области атаке БПЛА подверглась Сызрань, в результате чего обрушился подъезд одного из домов. Два человека погибли, в том числе ребенок, пострадали еще 12 человек.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше