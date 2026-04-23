Власти Финляндии предложили разрешить ввозить в страну ядерное оружие

Правительство Финляндии внесло в парламент страны предложение о разрешении ввоза и хранения ядерного оружия «в связанных с обороной ситуациях».

Источник: РБК

Правительство Финляндии внесло в парламент страны предложение о разрешении ввоза и хранения ядерного оружия «в связанных с обороной ситуациях». Об этом сообщило финское Минобороны.

Депутатам предлагают одобрить поправки в Закон об атомной энергии и Уголовный кодекс.

«Правительство предлагает снять правовые барьеры на ввоз ядерных устройств в Финляндию, а также на их транспортировку, поставку или хранение в Финляндии в контексте обороны Финляндии, коллективной обороны НАТО или оборонного сотрудничества», — сказано в сообщении.

Цель предложения — «устранить правовые барьеры, касающиеся ядерных устройств», чтобы обеспечить оборону Финляндии как члена НАТО и в полной мере использовать оборонные механизмы альянса и механизмы сдерживания, утверждается в заявлении.

Все это позволит Финляндии поддерживать и развивать коллективную оборону НАТО и при необходимости «в полной мере осуществлять ее», добавили в ведомстве.

«Законопроект направлен на максимальное повышение безопасности Финляндии в непредсказуемой оперативной обстановке. Устранив юридические барьеры на ядерные устройства, мы можем укрепить наше сдерживание и оборону, а также повысить порог применения военной силы против Финляндии и альянса», — пояснил финский министр обороны Антти Хяккянен.

Финляндия останется приверженной Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и другим своим международным обязательствам, подчеркнули в Минобороны страны. Там также добавили, что все решения НАТО, в том числе по ядерному сдерживанию, принимаются консенсусом.

Материал дополняется.

