Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кремле связали демографический рост с «атмосферой благоприятствования»

Начальник управления президента Сергей Новиков заявил, что «невозможно еще что-то запрещать» людям, которые готовятся стать родителями, поскольку после рождения ребенка у них «проблем достаточно».

Источник: РБК

Российское общество устало от запретительной риторики, заявил начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков на конференции «Демографический перелом в России: пути достижения», передает корреспондент РБК.

«В целом, я бы хотел сказать, что у нас общество устало от запретительной риторики. Невозможно уже еще чего-то запрещать, особенно людям, которые собираются или задумываются о том, чтобы стать родителями или чтобы перейти в категорию многодетной семьи. У них проблем достаточно», — сказал Новиков.

Он подчеркнул, что, когда рождается ребенок, для его родителей «все является проблемой»: «Ест, или слишком мало ест, или вообще не ест, грудь не берет, кряхтит, не спит или постоянно спит — все проблема. И у человека шок в этот момент. Если еще мы будем запрещать что-то, говорить: “Мы с вами разберемся, кого вы нарожали”, это ни к чему хорошему не приведет».

Поэтому для улучшения демографической ситуации может сработать только «атмосфера создания такого благоприятствования в обществе, стимулирующая атмосфера», чтобы люди не боялись заводить детей и были уверены в том, что получат поддержку, сделал вывод Новиков.

В ходе конференции вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России в 2025 году зафиксированы положительные изменения в демографическом развитии. Она назвала 13 регионов, где в прошлом году наблюдался рост суммарного коэффициента рождаемости.

В декабре 2025 года президент Владимир Путин указывал на то, что коэффициент рождаемости в России снизился до 1,4, а необходимо добиться «хотя бы» 2. Он также отмечал важность настроя молодых людей на создание семьи и рождение детей. «Настрой молодых людей создавать семьи как можно раньше и детей заводить — это такой очень тонкий процесс. Нужно, конечно, чтобы это стало модным, чтобы люди понимали, что такое счастье, материнство, счастье отцовства», — говорил он.

