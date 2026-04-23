Кремль пообещал назвать имена иностранных гостей на параде Победы

Кремль своевременно назовет иностранных лидеров, которые примут участие в параде Победы в Москве, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: РБК

Кремль своевременно назовет иностранных лидеров, которые примут участие в параде Победы в Москве, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пескова попросили прокомментировать сообщения о том, что в 2026 году парад Победы планируют посетить «порядка 20» зарубежных лидеров.

«Вы знаете, мне ничего неизвестно о таком порядке, я вам честно скажу. Но, безусловно, мы своевременно сообщим, какие гости разделят с нами радость праздника Победы», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В начале апреля помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что ряд зарубежных политиков намерены посетить Москву по случаю празднования 9 Мая. При этом он не стал называть имена гостей.

Позднее премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что планирует прилететь в Москву на День Победы. Однако власти Литвы и Латвии отказались открыть свои воздушные пространства для его полета. Об аналогичном решении сообщила и Эстония.

На парад Победы в Москву в прошлом году прибыли лидеры 27 государств. Среди главных гостей — председатель КНР Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

