Эксперт назвал переговоры США и Ирана частью гибридной войны

Скорее, нынешние переговоры в Пакистане — в том виде, в каком они ведутся, — это часть самого противостояния.
По его словам, стороны используют переговоры для зондирования позиций, а не для поиска компромисса. «Мы видим новую логику гибридной войны, где переговоры уже не служат инструментом достижения мира», — подчеркивает эксперт.
Кожанов отмечает, что конфликт носит системный характер и не ограничивается текущей фазой противостояния. Он связан не только с ситуацией вокруг Ормузского пролива, но и с попыткой сторон выстроить новую систему взаимного сдерживания.
Вовлечение США в этот конфликт было практически неизбежным, и, судя по всему, ситуация будет затягиваться.
Переговоры проходят на фоне тупика по ключевому вопросу — ядерной программе Ирана: позиции сторон сводятся к формуле «откажитесь от урана» — «не откажемся». При этом страны Персидского залива занимают неоднородную позицию и не демонстрируют единства в оценке конфликта.
На этом фоне в регионе сохраняется понимание, что Иран останется одним из ключевых игроков вне зависимости от исхода кризиса, а само противостояние будет развиваться в логике взаимного сдерживания, а не через договоренности сторон.
Ранее в Тегеране подтвердили отказ от участия в переговорах с США и заявили об отсутствии планов возвращаться к диалогу в ближайшие дни. При этом американские СМИ со ссылкой на источники в Пакистане допускали возможность новых контактов между сторонами в течение 36−72 часов — этого также не исключил и президент США Дональд Трамп.