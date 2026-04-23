Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт назвал переговоры США и Ирана частью гибридной войны

Переговоры в Пакистане не ведут к миру, а являются этапом зашедшего в тупик военного конфликта на Ближнем Востоке. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил доцент Центра исследования стран Персидского залива при Катарском университете Николай Кожанов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Переговоры между США и Ираном не ведут к урегулированию конфликта, а стали частью самого противостояния, считает востоковед Кожанов.

Скорее, нынешние переговоры в Пакистане — в том виде, в каком они ведутся, — это часть самого противостояния.

Николай Кожанов
востоковед, кандидат экономических наук, научный сотрудник НИУ ВШЭ, бывший атташе политического отдела посольства России в Иране (цитата по «Интерфаксу»)

По его словам, стороны используют переговоры для зондирования позиций, а не для поиска компромисса. «Мы видим новую логику гибридной войны, где переговоры уже не служат инструментом достижения мира», — подчеркивает эксперт.

Кожанов отмечает, что конфликт носит системный характер и не ограничивается текущей фазой противостояния. Он связан не только с ситуацией вокруг Ормузского пролива, но и с попыткой сторон выстроить новую систему взаимного сдерживания.

Вовлечение США в этот конфликт было практически неизбежным, и, судя по всему, ситуация будет затягиваться.

По оценке эксперта, возвращение к прежней конфигурации уже невозможно: США и Израиль стремятся ослабить Иран, однако полностью добиться этого не могут, тогда как Тегеран делает ставку на развитие возможностей сдерживания.

Переговоры проходят на фоне тупика по ключевому вопросу — ядерной программе Ирана: позиции сторон сводятся к формуле «откажитесь от урана» — «не откажемся». При этом страны Персидского залива занимают неоднородную позицию и не демонстрируют единства в оценке конфликта.

На этом фоне в регионе сохраняется понимание, что Иран останется одним из ключевых игроков вне зависимости от исхода кризиса, а само противостояние будет развиваться в логике взаимного сдерживания, а не через договоренности сторон.

Ранее в Тегеране подтвердили отказ от участия в переговорах с США и заявили об отсутствии планов возвращаться к диалогу в ближайшие дни. При этом американские СМИ со ссылкой на источники в Пакистане допускали возможность новых контактов между сторонами в течение 36−72 часов — этого также не исключил и президент США Дональд Трамп.

