Укрепление связей с Казахстаном: Дмитрий Махонин провел переговоры в Астане

Потенциал промышленности Прикамья.
Дмитрий Махонин отметил высокие позиции региона в российской промышленности: Пермский край занимает 12-е место по уровню развития отрасли и пятое — по объему экспорта. В регионе производится 20% мирового титана и 90% российского. Предприятия Верхнекамского месторождения обеспечивают 90% производства удобрений в стране и около 40% мирового рынка.
Кроме того, Прикамье является лидером в энергетическом машиностроении, выпуске бумаги, бытовой химии, магния и метанола. На регион приходится 33% производства кабельной продукции в России, здесь сосредоточены крупные нефтехимические предприятия и важный центр авиационного и ракетного двигателестроения.
Сотрудничество с Казахстаном.
Казахстан остается одним из ключевых внешнеэкономических партнеров региона: по итогам 2025 года республика заняла пятое место по совокупному товарообороту (шестое — по экспорту и третье — по импорту).
Пермский край поставляет в Казахстан минеральные удобрения, кабельную продукцию и насосное оборудование, импортирует химическую продукцию, азотно-фосфорные удобрения и машиностроительные изделия.
Губернатор подчеркнул, что экономика Казахстана активно развивается, в том числе в отраслях, где востребована продукция Прикамья — нефтегазовой, химической, горнодобывающей и сельскохозяйственной. Регион также предлагает решения в области промышленного мониторинга, спецодежды и лесопромышленной продукции.
Перспективы кооперации.
Ерсайын Нагаспаев подтвердил заинтересованность Казахстана в расширении взаимодействия.
«Перспективными направлениями являются обеспечение стабильных поставок минеральных удобрений для агропромышленного комплекса и развитие совместных производственных и технологических проектов. Мы видим значительный потенциал для расширения взаимодействия в машиностроении, металлургии, химической промышленности и строительстве», — заявил Ерсайын Нагаспаев.
Также делегация Пермского края провела переговоры с заместителем министра энергетики Казахстана Санжаром Жаркешовым. Стороны обсудили сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе.
В регионе действует промышленная кооперация, объединяющая 608 предприятий, которые разрабатывают решения для 53 холдингов при поддержке Пермского научно-образовательного центра.
«Договорились, что уже летом этого года делегация Республики Казахстан посетит Пермский край. На месте покажем возможности наших предприятий, индустриальных площадок и научных центров. Продолжаем развивать промышленную кооперацию и создавать дополнительные возможности для экономики региона», — отметил Дмитрий Махонин.
