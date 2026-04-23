Посольство Японии объяснило смягчение правил экспорта оружия

Цель корректировок в правилах экспорта японского оружия — укрепление безопасности страны и содействие миру в регионе, сообщили РБК в посольстве Японии в России.
Москва предостерегала Токио от эскалации и обещала ответные меры в случае отхода от политики мирного развития. Российская сторона считает его вызовом для безопасности России и Азиатско-Тихоокеанского региона.
В посольстве напомнили, что 21 апреля 2026 года правительство Японии приняло решение о внесении частичных изменений в три принципа передачи оборонного оборудования и технологий и руководство по их применению.
Kyodo News писал, что теперь станет возможным экспорт любой техники, без применявшихся ранее ограничений, разрешавших лишь передачу оборудования, которое будет использоваться для пяти целей — спасательных операций, транспортировки, предупреждения, наблюдения и разминирования. Хотя экспорт в страны, где происходят конфликты, запрещен, допускаются исключения «в особых обстоятельствах», учитывающие потребности Японии в области безопасности и военные операции США в Индо-Тихоокеанском регионе.
В посольстве отметили, что передача оборонного оборудования теперь возможна без отраслевых ограничений: нелетальное и неразрушительное — любым получателям, летальное — только странам с соглашениями о соответствии Уставу ООН. Дипмиссия добавила, что получатели не могут передавать японское оборудование третьим странам без согласия Токио.
В настоящее время Токио заключил такие соглашения с 17 странами, включая Соединенные Штаты и Великобританию.
Японские дипломаты подчеркнули, что Токио не поставлял и не планирует поставлять летальное оборудование Киеву, так как нет соглашения и ситуация квалифицируется как вооруженный конфликт. Правительство надеется на конструктивные шаги России для прекращения огня и прочного и справедливого мира, говорится в сообщении. Всего Япония в этом году намерена пересмотреть три документа по национальной безопасности с целью укрепления обороноспособности в условиях, которые министр обороны Синдзиро Коидзуми назвал самыми суровыми со времен окончания Второй мировой войны. Кроме того, 26 декабря 2025 года правительство Японии утвердило проект крупнейшего в послевоенной истории страны военного бюджета. Совокупные оборонные расходы в 2026 финансовом году (апрель 2026 года — март 2027 года) впервые превысят отметку ¥9 трлн ($58 млрд).
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что любое увеличение военного бюджета должно осуществляться аккуратно, чтобы избежать эскалации.
«Любой рост расходов на военные нужды в регионе должен осуществляться весьма и весьма аккуратно, чтобы это не приводило к эскалации напряженности», — сказал он.
МИД России заявлял, что отказ Японии от политики мирного развития является вызовом для безопасности России и всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Среди шагов, которые настораживают Москву, замглавы российского МИДа Андрей Руденко перечислял военные учения у российских границ с партнерами из других регионов, принятие новых доктрин в области обороны и безопасности, где акцент делается на «создании ударного потенциала», а также «беспрецедентное увеличение оборонных расходов».
