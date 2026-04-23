Посольство Японии объяснило смягчение правил экспорта оружия

Японские дипломаты подчеркнули, что Токио не поставлял и не планирует поставлять летальное оборудование Киеву, так как нет соглашения и ситуация квалифицируется как вооруженный конфликт. Правительство надеется на конструктивные шаги России для прекращения огня и прочного и справедливого мира, говорится в сообщении. Всего Япония в этом году намерена пересмотреть три документа по национальной безопасности с целью укрепления обороноспособности в условиях, которые министр обороны Синдзиро Коидзуми назвал самыми суровыми со времен окончания Второй мировой войны. Кроме того, 26 декабря 2025 года правительство Японии утвердило проект крупнейшего в послевоенной истории страны военного бюджета. Совокупные оборонные расходы в 2026 финансовом году (апрель 2026 года — март 2027 года) впервые превысят отметку ¥9 трлн ($58 млрд).