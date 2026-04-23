Wirtualna Polska узнала о ядерных учениях Польши и Франции

Франция и Польша хотят отработать нанесение ударов ядерным оружием по России в рамках независимых от НАТО учений.

Источник: РБК

Франция и Польша проведут совместные ядерные учения для отработки атак на цели в России и Белоруссии. Об этом сообщил портал Wirtualna Polska со ссылкой на источники в польской армии. Учения пройдут преимущественно на Балтийском море и на севере Польши.

Самолеты Rafale Франции, способные нести ядерные боеголовки, имитируют атаки на Россию и Белоруссию в рамках учений по отражению угрозы нападения Москвы. В задачи польских самолетов войдет разведка, а также сбор данных по целям, против которых будут применены неядерные крылатые ракеты.

«Сценарии польско-французских учений послужат дополнительными планами на случай нападения со стороны России, но они не будут активированы после длительных обсуждений в соответствии со ст. 5 НАТО», — сообщил источник в польской армии. Он также добавил, что благодаря учениям Париж и Варшава смогут создать польско-французское подразделение, независимое от НАТО.

Идея налаживания ядерного сотрудничества двух стран возникла после недавнего посещения президентом Франции Эмманюэлем Макроном Гданьска. После этого визита премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава в контексте сотрудничества по ядерному оружию присоединилась к «эксклюзивной группе, которая понимает потребности европейской солидарности и суверенитета». «Если мы не обеспечим собственную безопасность, этого не сделает никто», — заявил он.

Источник Wirtualna Polska в польской армии добавил, что французские власти понимают силу Варшавы и что та может предложить «грубую силу». «К середине 2030-х у нас будет одна из крупнейших армий в Европе. Они хотят предоставить ноу-хау и тип вооружения, которого у Польши нет, а именно ядерные силы», — заявил он.

В марте этого года Макрон заявил, что Франция намерена предоставить Европе свой ядерный зонтик, и предложил изменить ядерную стратегию на «продвинутое сдерживание».

Издание Politico сообщало, что совместные учения Франции и Польши могут вовлечь Варшаву во французскую систему ядерного сдерживания. Макрон заявлял, что среди рассматриваемых вопросов между странами — обмен информацией и совместные учения. Туск отметил, что в современном мире европейским странам необходимы возможности ядерного сдерживания.

Россия намерена выяснить детали переговоров Парижа и Варшавы о проведении ядерных учений. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможное обсуждение Францией и Польшей совместных учений по применению ядерного оружия лишний раз показывает устремление Европы к дальнейшей милитаризации и нуклеаризации региона.

