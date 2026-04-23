Игнатенко выиграла у Лазорина выборы президента ФНП

Александра Игнатенко избрана президентом Федеральной нотариальной палаты (ФНП). Выборы состоялись в ходе годового собрания представителей нотариальных палат субъектов РФ в Москве 23 апреля. Об этом сообщается на сайте ФНП.
Отмечается, что бывший глава Палаты Константин Корсик не мог вновь баллотироваться на пост президента в силу закона.
Конкурентом Игнатенко на выборах был глава Нотариальной палаты Нижегородской области, депутат Гордумы Нижнего Новгорода Кирилл Лазорин, сообщил в НФП.
В числе стратегических задач она назвала возвращение обязательного участия нотариуса во всех сделках с недвижимостью, а также пообещала продолжить курс на цифровизацию нотариальной деятельности.
«В фокусе внимания руководства российского нотариата останется и такое важное направление, как социальная поддержка граждан, в том числе участников СВО и их близких», — говорится в сообщении.
Справка.
Александра Владимировна Игнатенко с 2014 года является членом правления Федеральной нотариальной палаты. В октябре 2025 года была избрана вице-президентом ФНП. Имеет почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».