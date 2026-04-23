Пентагон заявил о перехвате в Индийском океане судна с иранской нефтью

В Минобороны США предупредили, что продолжат останавливать суда, на которые распространяются санкции, в том числе в международных водах.

Источник: РБК

В ночь на 23 апреля Вооруженные силы США перехватили в Индийском океане судно Majestic X, перевозившее нефть из Ирана, сообщила пресс-служба Пентагона.

«Мы продолжим применять меры по пресечению деятельности незаконных сетей на море и пресекать деятельность судов, оказывающих материальную поддержку Ирану, где бы те ни действовали», — говорится в сообщении.

«Минобороны США продолжит лишать незаконные субъекты и их суда свободы маневра в международных водах», — предупредили в ведомстве.

16 апреля председатель Комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн заявил, что США намерены перехватывать в открытом море иранские суда, включая танкеры, в рамках блокады портов и береговой линии Ирана. Несколькими днями позже газета WP сообщила, что США расширили операции против Ирана за пределы Ближнего Востока.

21 апреля американские военные задержали попавший под санкции США танкер Tifani в зоне ответственности индо-тихоокеанского командования (INDOPACOM). В Пентагоне уточнили, что судно пришлось взять на абордаж.

Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше