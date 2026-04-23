Пентагон заявил о перехвате в Индийском океане судна с иранской нефтью

«Мы продолжим применять меры по пресечению деятельности незаконных сетей на море и пресекать деятельность судов, оказывающих материальную поддержку Ирану, где бы те ни действовали», — говорится в сообщении.
«Минобороны США продолжит лишать незаконные субъекты и их суда свободы маневра в международных водах», — предупредили в ведомстве.
16 апреля председатель Комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн заявил, что США намерены перехватывать в открытом море иранские суда, включая танкеры, в рамках блокады портов и береговой линии Ирана. Несколькими днями позже газета WP сообщила, что США расширили операции против Ирана за пределы Ближнего Востока.
21 апреля американские военные задержали попавший под санкции США танкер Tifani в зоне ответственности индо-тихоокеанского командования (INDOPACOM). В Пентагоне уточнили, что судно пришлось взять на абордаж.
