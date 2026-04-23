Люлин встретился с будущим депутатом Заксобрания Гаревской

Спикер Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин встретился с Героем Труда РФ, главврачом больницы № 29 Нижнего Новгорода Юлией Гаревской.
Как сообщает пресс-служба регионального парламента, 30 апреля Гаревской предстоит принести присягу и стать депутатом Заксобрания VII созыва. Она займет место сложившего полномочия Андрея Мелина (избран главой Починковского округа).
Люлин отметил, что для депутатского корпуса большая честь принимать в свои ряды такого профессионала.
«Она родилась и выросла в Горьком, но в трудные 90-е годы не побоялась уехать в глубинку, чтобы поднимать сельское здравоохранение», — отметил он.
7 лет Юлия Гаревская проработала акушером-гинекологом в Варнавинской ЦРБ. Во время пандемии коронавируса стационар под ее руководством первым в городе перепрофилировали для приема пациентов с новой инфекцией.
Люлин поддержал планы будущего депутата войти в состав комитетов по социальным вопросам и по экологии.