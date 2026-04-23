Главврач больницы № 29 Юлия Гаревская станет депутатом ЗСНО

Герой Труда России, главный врач городской клинической больницы № 29 Юлия Гаревская станет новым депутатом Законодательного собрания Нижегородской области. Об этом сообщил спикер регионального парламента Евгений Люлин в своем MAX-канале.
«Сразу видно человека с характером. Родилась и училась в Горьком, а после окончания вуза в начале 90-х уехала поднимать сельское здравоохранение из областного центра в Варнавино. Многие бы смогли уехать в район, чтобы семь лет трудиться акушером-гинекологом в ЦРБ?! Проводила уникальные для района операции. Позже занимала руководящие должности в ведущих клиниках областного центра, но всегда оставалась практикующим врачом», — говорится в сообщении.
В период ковида стационар под руководством Юлии Анатольевны стал первым в Нижнем Новгороде, который перепрофилировали под пациентов с новой болезнью. За профессионализм и самоотверженность в борьбе с коронавирусом Юлии Гаревской было присвоено звание «Герой Труда Российской Федерации» и вручена золотая медаль.
«Уверен, что до конца полномочий текущего VII созыва Заксобрания Юлия Гаревская успеет проявить себя. Поддержал ее планы войти в комитеты по социальным вопросам и по экологии. Вместе обсудили ее идеи, которые помогут создать стимулы для работы молодых врачей в государственных клиниках. Считаю, опыт и управленческая хватка обязательно помогут Юлии Анатольевне в новой депутатской деятельности. Желаю ей удачи!» — подытожил Евгений Люлин.
