Bloomberg: страны Балтии исключают возврат к прежним отношениям с Россией

В статье Bloomberg говорится, что с начала конфликта на Украине страны Балтии пережили «самый драматичный экономический сдвиг» в Европе. Но увеличение расходов на оборону и отказ от торговой и энергетической зависимости от России привели к ускоренной интеграции трех стран Балтии в ЕС.
Прибалтийские страны, которые непосредственно граничат с Россией, быстро разорвали связи с Москвой, иногда прибегая к односторонним санкциям. Они также сыграли огромную роль в разработке и продвижении санкционной политики ЕС в отношении России и в какой-то момент даже настаивали на полном эмбарго, отмечает Bloomberg.
Никто всерьез не думает, что скоро наступит мир… Европа теперь понимает необходимость оказать давление на Россию. Серьезного желания оглядываться назад нет.
Однако перемены в странах Балтии не обошлись без экономических проблем, обращает внимание издание.
А санкции ЕС в отношении белорусских калийных удобрений вынудили Литву отказаться от железнодорожных поставок удобрений в порты Балтии и заменить их более дорогостоящими альтернативами. В итоге литовские железные дороги потеряли около 100 млн евро годовой выручки.
Тем временем в Эстонии уже три года подряд наблюдается экономический спад, уточняет агентство. А в Латвии объем перевозок грузов с 2015 года, год спустя после присоединения Россией Крыма, сократился вдвое из-за падения перевозок российских угля, газа и сырой нефти. Это привело к снижению активности в портах Балтии, которые в 1990-х годах были ключевыми узлами западного экспорта российских энергоносителей и других сырьевых товаров.
Конфликт на Украине, по словам премьер-министр Латвии Эвики Силини, «необратимо изменил возможности развития транзитного сектора в Балтийском регионе». Латвийским портам еще предстоит адаптироваться к «новой экономической реальности и реальности безопасности», добавила она.