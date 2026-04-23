Орлов: празднование Дня Победы в Екатеринбурге пройдет без изменений

«В этом году мы сохраним традиционную программу 9 Мая: она будет включать возложение цветов к памятникам и мемориалам, парад войск Екатеринбургского гарнизона, выставку ретротехники и многие другие полюбившиеся горожанам мероприятия», — написал глава города.
Особое внимание, по словам мэра, уделено подготовке «Бессмертного полка». Ранее сообщалось, что Екатеринбург стал одним из городов Свердловской области, где шествие разрешено проводить в очном формате.
Завершится праздник воинским салютом и праздничным фейерверком.