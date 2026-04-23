В ГД назвали главный риск для Финляндии при наличии ядерного оружия

Парламентарий добавил, что размещение ядерного оружия потребует от Финляндии значительных финансовых затрат, которые могут оказаться существенными для бюджета страны.
Чепа также отметил, что наличие в стране ядерного оружия подразумевает возможность его применения для нанесения ударов. В таком случае другие государства могут нанести ответный или превентивный удар.
«Если ещё недавно Финляндия была нейтральной страной, то теперь она получает значительные риски для своей безопасности. Я думаю, что население воспримет это крайне негативно», — сказал собеседник NEWS.ru.
Ранее стало известно, что правительство Финляндии может разрешить ввоз, транспортировку и хранение ядерного оружия на территории страны. Если депутаты проголосуют за снятие правовых барьеров на ввоз и хранение такого вооружения, Финляндия может стать площадкой для размещения носителей ядерных боеголовок.