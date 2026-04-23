В ГД назвали главный риск для Финляндии при наличии ядерного оружия

Наличие ядерного оружия у Финляндии лишит ее статуса нейтрального государства. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Парламентарий добавил, что размещение ядерного оружия потребует от Финляндии значительных финансовых затрат, которые могут оказаться существенными для бюджета страны.

Чепа также отметил, что наличие в стране ядерного оружия подразумевает возможность его применения для нанесения ударов. В таком случае другие государства могут нанести ответный или превентивный удар.

«Если ещё недавно Финляндия была нейтральной страной, то теперь она получает значительные риски для своей безопасности. Я думаю, что население воспримет это крайне негативно», — сказал собеседник NEWS.ru.

Ранее стало известно, что правительство Финляндии может разрешить ввоз, транспортировку и хранение ядерного оружия на территории страны. Если депутаты проголосуют за снятие правовых барьеров на ввоз и хранение такого вооружения, Финляндия может стать площадкой для размещения носителей ядерных боеголовок.