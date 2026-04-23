В Думе рассмотрят возможность запрета вейпов на региональном уровне

Госдума в мае примет решение по вопросу наделения регионов полномочиями по запрету продажи вейпов. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В своем сообщении спикер Госдумы сослался на опрос, проведенный в личном телеграм-канале. В нем пользователи, отвечая на вопрос «Как вы относитесь к полному запрету продажи вейпов и жидкостей?», могли выбирать из трех вариантов ответа. За первый — «поддерживаю» — проголосовали 74% пользователей, за второй — «не поддерживаю» — отдали голоса 18%, 7% отметили, что им «все равно».
«В ходе опроса 74% выступили за полный запрет продажи вейпов и жидкостей к ним. Абсолютное большинство депутатов Государственной думы считают так же. Об этом просят родители, педагогическое и медицинское сообщества. В настоящее время на рассмотрении Государственной думы находится поправка, которой предлагается предоставить регионам полномочия по запрету продажи вейпов. Планируем выйти на принятие решения в мае», — написал Володин в своем канале в «Максе».
Кроме того, Вячеслав Володин отметил, что врачи зафиксировали увеличение числа пациентов с болезнями дыхательных органов, вызванными и осложненными потреблением вейпов, на 30%.
«Чаще всего страдают подростки и молодые люди до 35 лет. Это не может не вызывать тревогу», — добавил он.
Запрет продажи вейпов в конце марта поддержала госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Вице-премьер Денис Мантуров сообщал, что после согласия участников комиссии «мы должны прийти к тем решениям, которые поступательно приведут к запрету по использованию такой продукции».
Президент России Владимир Путин в ноябре 2025 года отреагировал на предложение запретить вейпы: «Вот Дмитрий Николаевич [Чернышенко, вице-премьер] головой кивает. Наше правительство это поддерживает».
Законопроект о запрете продажи вейпов в регионах в конце 2025 года разрабатывал Минфин. Источники РБК подтвердили, что закон позволит региональным властям вводить запрет на продажу вейпов на уровне субъектов.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».