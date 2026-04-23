«Транснефть» не увидела возможности для прокачки нефти в ФРГ по «Дружбе»

Казахстанская нефть будет направляться в Германию в обход трубопровода «Дружба» с мая. Для Казахстана есть много других направлений: «И КТК, и Балтика, и Черное море», — отметил Токарев.

Источник: РБК

Президент «Транснефти» Николай Токарев заявил, что не видит в ближайшем будущем технической возможности для возобновления транспортировки казахстанской нефти в Германию, сообщает «Интефракс».

«В ближайшей перспективе я не вижу такого решения», — сказал Токарев.

Он отметил, что для казахстанской нефти есть много других направлений: «И КТК, и Балтика, и Черное море». «Тут проблем я не вижу, объемы не такие большие», — добавил глава компании.

Интересы казахстанской стороны в связи с прекращением прокачки нефти в Германию по трубопроводу «Дружба» будут обеспечены за счет других маршрутов, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это связано с техническими аспектами и, что для нас главное, — это то, что интересы наших партнеров из Казахстана, казахстанской стороны, будут обеспечены по другим направлениям», — сказал Песков.

Накануне в Минэнерго Казахстана сообщили о получении неофициального сигнала о том, что в мае транзит казахстанской нефти по нефтепроводу «Дружба» в ФРГ прекратится.

«Официальных заявлений с российской стороны пока не было. На май транзит через Атырау — Самара по направлению нефтепровода “Дружба” и далее на завод в Шведт у нас ноль», — сказал, как сообщал ТАСС, глава ведомства Ерлан Аккенженов. Республика намерена перераспределить объемы без сокращения добычи нефти.

Позднее вице-премьер России Александр Новак заявил, что поставки казахстанской нефти в ФРГ будут идти в обход трубопровода «Дружба» с 1 мая. «С 1 мая действительно объем поставок казахстанской нефти, которая по “Дружбе” раньше шла в Германию, будет направляться в другие логистические направления, в свободные», — сообщил он. Новак связал это с «техническими возможностями на сегодняшний день».

Казахстанская нефть, поставляемая по «Дружбе», покрывает 20−30% потребностей НПЗ в немецком Шведте. В 2025 году по маршруту отправили 2,1 млн т сырья, а планы на 2026 год составляли 3 млн т. Объем ежегодного экспорта составляет 80 млн т.

