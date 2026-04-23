«Транснефть» не увидела возможности для прокачки нефти в ФРГ по «Дружбе»

Позднее вице-премьер России Александр Новак заявил, что поставки казахстанской нефти в ФРГ будут идти в обход трубопровода «Дружба» с 1 мая. «С 1 мая действительно объем поставок казахстанской нефти, которая по “Дружбе” раньше шла в Германию, будет направляться в другие логистические направления, в свободные», — сообщил он. Новак связал это с «техническими возможностями на сегодняшний день».