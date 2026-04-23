Посол словами «сделка есть сделка» призвал ЕС заключить договор с США

Европейский парламент и Франция настаивают на добавлении ряда гарантий к соглашению. Однако они сталкиваются с противодействием стран во главе с Германией, которые предпочитают оставить соглашение без изменений. Следующий раунд переговоров по сделке, как пишет Politico, запланирован на 6 мая.