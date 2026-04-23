Посол словами «сделка есть сделка» призвал ЕС заключить договор с США

Посол США в Евросоюзе Эндрю Паздер призвал заключить торговое соглашение с США без существенных изменений.

Источник: РБК

Посол США в Евросоюзе Эндрю Паздер призвал заключить торговое соглашение с США без существенных изменений. Об этом он заявил в интервью изданию Politico.

«Наша позиция такова, что сделка есть сделка», — сказал он, выразив надежду на то, что по итогам разбирательств в требованиях Европарламента добавить гарантии к соглашению сделка останется в неизменном виде.

В настоящее время ЕС ведет переговоры о доработке законодательства, разрешающего торговую сделку, заключенную в Шотландии на гольф-курорте американского президента Дональда Трампа в прошлом году.

Тогда Трамп заявил, что ЕС согласился приобрести американские энергоносители на $750 млрд и инвестировать еще $600 млрд в экономику США. Сделка позволила Евросоюзу избежать 30-процентных пошлин, которые Трамп грозил ввести с 1 августа.

Европейский парламент и Франция настаивают на добавлении ряда гарантий к соглашению. Однако они сталкиваются с противодействием стран во главе с Германией, которые предпочитают оставить соглашение без изменений. Следующий раунд переговоров по сделке, как пишет Politico, запланирован на 6 мая.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше