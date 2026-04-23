Kyodo: Пентагон назвал усиление военного присутствия США в Японии ключевым приоритетом

Вашингтон стремится усилить сдерживание в Индо-Тихоокеанском регионе на фоне растущего регионального влияния Китая, передает японское информагентство Kyodo News.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Джон Но, помощник министра обороны по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, излагая стратегические приоритеты США в Комитете по вооруженным силам в палате представителей, заявил, что укрепление военного присутствия США в Японии стало ключевым приоритетом для Пентагона.

Министерство обороны США, по его словам, намерено создать «мощную систему противовоздушной обороны» вдоль первой цепи островов — ключевой геополитической зоны, которая включает Японию, Тайвань и Филиппины и проходит вдоль восточной морской границы Китая.

Говоря о событиях в Японии, Но с оптимизмом оценил стремление премьер-министра Санаэ Такаити укрепить военный потенциал страны, отмечает Kyodo. Он заверил, что США по-прежнему привержены поддержанию стабильности в регионе и подчеркнул важность укрепления сотрудничества с союзниками и партнерами. «Американские военные не могут и не должны в одиночку поддерживать благоприятный баланс сил в регионе», — сказал Но, добавив, что региональная безопасность — это общая ответственность.

Вашингтон, по словам Но, поощряет своих союзников играть более активную роль в коллективной обороне и вносить более значительный вклад в поддержание сдерживания.

При этом в Пентагоне считают, что «богатым и способным» региональным партнерам США следует обдумать возможность увеличения расходов на оборону до «глобального стандарта» в размере около 3,5% ВВП.

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше