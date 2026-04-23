Новый штраф хотят ввести в Казахстане: кого он может коснуться

Вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин в мажилисе рассказал о планах ужесточить ответственность владельцев скота за вакцинацию, передает корреспондент NUR.KZ.

Амангалий Бердалин сообщил, что в настоящее время работа по открытию в селах ветеринарных пунктов.

«После создания инфраструктуры мы будем на подсобные хозяйства тоже распространять ответственность за вакцинацию. Например, поступает сообщение о том, что в ветпункте с такого-то по такой период будет проходить вакцинация и если он не приведет своих животных на вакцинацию, то на него уже будет налагаться штраф и ответственность», — сказал вице-министр.

По данным МИА «Казинформ», в 2026 году в Казахстане планируют провести почти 7 миллионов ветеринарных процедур для профилактики опасных болезней животных.