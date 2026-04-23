В КПРФ заявили, что в Калининграде «людей загоняют на праймериз “Единой России”»

«Максим Владимирович, вопрос, конечно, не по повестке, но об администрации и руководителях учреждений вам подведомственных. В “Теплосети” прошло сообщение по электронной почте, чтобы все работники зарегистрировались на праймериз и отправили скриншот. Хотелось бы вам напомнить про Уголовный кодекс и чтобы руководители не заставляли регистрироваться на прамериз. Это добровольно! Добровольно, понимаете? Вопрос не к комиссии. Но хотелось бы, чтобы руководитель лично в вашем лице напомнил о том, что так действовать нельзя, никаких скриншотов, никакой обязаловки», — заявила Чернышева.