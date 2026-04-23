Эстония сообщила о возможности запрета морского транзита российской нефти

Новый пакет санкций предусматривает механизм введения Советом Европейского союза полного запрета на морские перевозки, связанные с российской нефтью и нефтепродуктами, говорится в заявлении МИД Эстонии. Однако сам запрет в новый пакет санкций не попал. Reuters 22 апреля сообщил, что Евросоюз не одобрил полный запрет на морские перевозки российской нефти в 20-м пакете санкций против России. По словам европейских дипломатов, страны ЕС согласились с запретом, но отложили принятие решения о его реализации до согласования с «Большой семеркой» (G7).