Эстония сообщила о возможности запрета морского транзита российской нефти

Новый пакет санкций ЕС против России направлен на перекрытие каналов экспорта ее энергоносителей, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, говорится в сообщении на сайте эстонского внешнеполитического ведомства.
По словам Цахкны, продолжающееся экономическое давление ЕС на Россию «остается ключевым элементом поддержки Украины и не ослабнет в контексте возможных мирных переговоров до тех пор, пока Россия не вернется в свои международно признанные границы».
Новый пакет санкций предусматривает механизм введения Советом Европейского союза полного запрета на морские перевозки, связанные с российской нефтью и нефтепродуктами, говорится в заявлении МИД Эстонии. Однако сам запрет в новый пакет санкций не попал. Reuters 22 апреля сообщил, что Евросоюз не одобрил полный запрет на морские перевозки российской нефти в 20-м пакете санкций против России. По словам европейских дипломатов, страны ЕС согласились с запретом, но отложили принятие решения о его реализации до согласования с «Большой семеркой» (G7).
В новый санкционный список будет добавлено еще 46 судов теневого флота. Также будут ограничены возможности России по приобретению танкеров для теневого флота и запрещен доступ к российским ледоколам и танкерам для перевозки сжиженного природного газа, говорится в сообщении МИД Эстонии.
Совет ЕС 23 апреля утвердил 20-й пакет санкций против России. Председатель Европейского совета Антониу Кошта также заявил о разблокировке кредита на €90 млрд для Украины.
Маргус Цахкна заявил, что Европа теперь «понимает необходимость оказывать давление на Россию» и у стран континента «нет серьезного желания оглядываться назад». По его мнению, «никто не воспринимает всерьез идею скорого мира и даже после мира — идею о том, что Россия перестанет быть агрессивной страной».
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».