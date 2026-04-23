Киеву ограничили покупку оружия в рамках кредита не у Евросоюза

Европейский совет заявил, что выделенные Украине €60 млрд из €90 млрд должны быть потрачены на закупку оружия только у ВПК ЕС, Украины или третьих стран, заключивших специальное соглашение. Информация была опубликована на сайте совета.
«Эти средства обеспечат Украине крайне важный и своевременный доступ к оборонной продукции от предприятий Украины, ЕС, стран ЕЭЗ-ЕФТА, а также других третьих стран. Эти третьи страны должны либо заключить двустороннее соглашение с союзом в рамках регламента SAFE, либо продемонстрировать выполнение определенных условий и обязательств», — говорится в сообщении.
Программа SAFE — это инициатива ЕС общим объемом €150−200 млрд для укрепления обороны, где Польша выступает крупнейшим бенефициаром (ЕС одобрил выделение республике €43,7 млрд).
Отмечается, что в данном случае могут быть и исключения, например в случае если военные потребности Украины требуют срочной поставки оборонной продукции, недоступной на Украине, в ЕС и других странах — участниках соглашения.
€30 млрд направлено на макроэкономическую поддержку Украины. Данные средства могут быть использованы для удовлетворения наиболее неотложных бюджетных потребностей Киева.
Совет отмечает, что принятое на сегодняшний день решение предусматривает выделение Украине €45 млрд для содействия реализации стратегии финансирования Украины в 2026 году.
Ранее председатель Европейского совета Антонио Кошта заявил о разблокировке кредита на €90 млрд для Украины и о принятии 20-го пакета санкций против России. «Стратегия ЕС по достижению справедливого и прочного мира на Украине опирается на два столпа: укрепление Украины и усиление давления на Россию. Сегодня мы продвинулись вперед по обоим направлениям», — написал он в X.
По словам секретаря Совбеза России Сергея Шойгу, решение ЕС предоставить Украине кредит в размере €90 млрд служит шагом к утрате европейскими странами своего суверенитета.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».