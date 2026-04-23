Генерал Липовой перечислил регионы РФ, представляющие интерес для НАТО

Эксперт напомнил, что эти российские территории граничат с государствами — членами НАТО, поэтому для западного военного блока они имеют стратегическое значение.
«На их взгляд, если провести грамотную провокацию, то можно нанести максимальный ущерб России именно в этих районах. Поэтому они всячески провоцируют и стараются добиться того, чтобы Россия втянулась в этот конфликт», — добавил собеседник NEWS.ru.
Липовой подчеркнул, что военное противостояние, возникшее на приграничной территории, может трансформироваться в более масштабный конфликт.
Ранее стало известно о предстоящих совместных учениях Франции и Польши. Вооруженные силы стран НАТО отработают нанесение ударов по целям в России и Белоруссии. В тренировке примут участие самолеты Rafale ВВС Франции, способные нести ядерные боеголовки.