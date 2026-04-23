Генерал Липовой перечислил регионы РФ, представляющие интерес для НАТО

Ленинградская, Калининградская и Псковская области являются для Североатлантического альянса приоритетными целями как приграничные регионы — воздействуя на них, можно спровоцировать конфликт с Россией. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал Герой России, генерал‑майор Сергей Липовой.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт напомнил, что эти российские территории граничат с государствами — членами НАТО, поэтому для западного военного блока они имеют стратегическое значение.

«На их взгляд, если провести грамотную провокацию, то можно нанести максимальный ущерб России именно в этих районах. Поэтому они всячески провоцируют и стараются добиться того, чтобы Россия втянулась в этот конфликт», — добавил собеседник NEWS.ru.

Липовой подчеркнул, что военное противостояние, возникшее на приграничной территории, может трансформироваться в более масштабный конфликт.

Ранее стало известно о предстоящих совместных учениях Франции и Польши. Вооруженные силы стран НАТО отработают нанесение ударов по целям в России и Белоруссии. В тренировке примут участие самолеты Rafale ВВС Франции, способные нести ядерные боеголовки.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше