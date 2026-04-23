Проход по Панамскому каналу рекордно подорожал из-за войны в Иране

Из-за прекращения морского транзита по Ормузскому проливу суда начали направлять в Азию через Панамский канал. Повышение спроса на водный маршрут привело к рекордному подорожанию тарифов для прохода по нему, сообщает газета Financial Times со ссылкой на данные аналитического агентства Argus Media.
По данным агентства, на фоне остановки судоходства в Ормузском проливе страны Азии стали чаще закупать энергоносители и сухие грузы у США. Кратчайшим путем из портов Мексиканского залива в азиатский регион является Панамский канал.
Аукционы на покупку права прохода по каналу привлекли в пять раз больше участников, чем в довоенный период. Около 70% судов, проходящих через Панамский канал, используют шлюзы типа Panamax, цена на которые на аукционах выросла почти в 10 раз.
В среднем проход по шлюзам Panamax обойдется до $837,5 тыс. — в начале года тариф был ниже $250 тыс. Кроме того, на отдельных аукционах в апреле цена достигала $4 млн, так как время ожидания прохода увеличилось до четырех дней и многие судовладельцы готовы заплатить большие суммы, чтобы не стоять в очереди.
Администрация Панамского канала сообщила FT, что рост цен связан с изменениями на рынке и не вызван повышением платы за проход.
11 апреля американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные штаты начнут расчистку Ормузского пролива от иранских мин «в качестве услуги для стран всего мира». The Washington Post со ссылкой на источники написала, что разминирование займет не меньше полугода и начнется после завершения войны с Ираном. Об остановке судоходства в Ормузском проливе Тегеран объявил после начала иранской кампании США и Израиля.
В середине марта Reuters сообщил, что Вашингтон увеличит экспорт своей нефти марки West Texas Intermediate (WTI). Из-за конфликта на Ближнем востоке цена эталонной марки Brent выросла, что позволило США нарастить поставки в пострадавшую от изменений на рынке энергоносителей Европу.
