Путин заявил, что Россия защитит свои интересы в Арктике

Россия открыта к международному сотрудничеству в вопросе развития Арктики, но свои интересы в регионе обязательно защитит, заявил российский президент Владимир Путин на видеоконференции с членами Правительства.
«Мы обязательно будем защищать и безусловно защитим наши национальные интересы в Арктике», — сказал он.
Президент напомнил, что арктические регионы имеют большое значение для отечественной экономики и наращивания производства. По его словам, Арктика также важна для обеспечения безопасности страны и защиты суверенитета России.
Глава государства также отметил растущую роль Арктики в глобальном контексте, а именно сохранении экологии планеты и стабильности международных перевозок.
«Значимость Северного трансарктического маршрута как безопасного, надежного и эффективного пути становится все более очевидной на фоне сбоев мировых транспортных цепочек из-за многочисленных конфликтов», — сказал Путин.
