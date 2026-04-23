Ограничение работы интернета и защита интересов в Арктике. Заявления Путина

Минюст должен и дальше эффективно работать над развитием бесплатной юридической помощи и цифровизацией системы ЗАГС, указал президент.

Источник: Пресс-служба Президента России

Портал госуслуг, платежные системы, запись к врачу и другие важные сервисы должны бесперебойно работать даже при ограничении интернета. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

Он также отметил, что Россия готова к сотрудничеству в Арктике со всеми заинтересованными странами, но будет защищать свои национальные интересы в этом регионе.

ТАСС собрал ключевые заявления главы государства.

Ограничение работы интернета

  • Перебои в работе интернета в крупных российских городах связаны с предотвращением террористических угроз: «Конечно, если это связано с оперативной работой по предотвращению террористических актов, а мы знаем, что, к сожалению, мы иногда такие удары пропускаем, и, конечно, всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей, наших детей, близких, каждого из граждан России».
  • Власти не могут заранее широко информировать людей о вынужденном ограничении мобильного интернета для предотвращения терактов, потому что в таком случае и преступники скорректируют свои планы: «Понимаю, что когда идет оперативная работа по предотвращению преступных деяний, по предотвращению терактов, — в этом случае широкое информирование общественности заранее может нанести ущерб оперативной разработке, потому что преступники тоже все слышат, все видят и, безусловно, если до них будет доходить какая-то информация, то они скорректируют свое преступное поведение, скорректируют свои преступные планы».
  • Профильные структуры должны после вынужденных ограничений связи информировать людей о причинах: «Хотя бы по результатам работы следует людей проинформировать о том, что происходило».
  • Портал госуслуг, платежные системы, запись к врачу и другие важные сервисы должны бесперебойно работать даже при ограничении интернета: «Тем более, что такие технологические возможности есть. Нужно их, безусловно, реализовать».

Арктика

  • Россия готова к сотрудничеству со всеми заинтересованными странами в Арктике, но будет защищать свои национальные интересы в этом регионе: «Мы готовы к сотрудничеству, не просто к какой-то конкуренции и противостоянию, а к сотрудничеству со всеми заинтересованными странами. Мы обязательно при этом будем защищать и, безусловно, защитим наши национальные интересы в Арктике».
  • «Подчеркну растущую роль Арктики и в глобальном контексте, а именно для экологии планеты, для мирового топливно-энергетического и сырьевого комплексов, для повышения устойчивости международных торговых и логистических связей».
  • Значение северного трансарктического маршрута «как наиболее безопасного, надежного и эффективного пути становится все более очевидным» на фоне сбоев мировых транспортных цепочек из-за многочисленных конфликтов, в том числе на Ближнем Востоке.

Юридическая помощь и цифровизация

  • Минюст должен и дальше эффективно работать над развитием бесплатной юридической помощи и цифровизацией системы ЗАГС: «Та работа, о которой вы сейчас сказали, в будущем продолжим [ее] таким же эффективным образом».

Интернет в малых населенных пунктах

  • Доступ к интернету в малых населенных пунктах чрезвычайно важен на фоне паводков: «Особенно, когда люди оказываются отрезанными от, так скажем, большой земли».
  • Обеспечение сельских поселений интернетом крайне востребовано, «люди на селе не должны быть оторваны от возможностей технологического прогресса»: «Напротив, таких новых возможностей для комфортной жизни, работы, образования, передовой медицины или медицинской помощи, для самореализации у них должно быть больше».

