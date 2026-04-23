Губернатор Пензенской области отправил правительство региона в отставку

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отправил в отставку региональное правительство. Об этом он рассказал в телеграм-канале.
«По итогам сегодняшнего внеочередного заседания правительства Пензенской области принял решение об отставке регионального кабинета министров. Подписал соответствующий указ», — говорится в сообщении.
Действующий состав правительства продолжит исполнять свои полномочия в статусе временно исполняющих обязанности до формирования нового состава.
Мельниченко отметил, что решение мотивировано необходимостью повысить уровень дисциплины и качества реализации задач. Он добавил, что поручил провести анализ работы каждого министерства. Те, кто проявят ответственность и результативность, продолжат работу в новом составе правительства, заявил губернатор.
В конце января Мельниченко сделал выговор региональному министру здравоохранения Вячеславу Космачеву из-за задержек поставок препаратов для лечения онкобольных пациентов, назвав сложившуюся ситуацию вопиющей.
