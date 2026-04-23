Губернатор Пензенской области отправил правительство региона в отставку

Источник: РБК

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отправил в отставку региональное правительство. Об этом он рассказал в телеграм-канале.

«По итогам сегодняшнего внеочередного заседания правительства Пензенской области принял решение об отставке регионального кабинета министров. Подписал соответствующий указ», — говорится в сообщении.

Действующий состав правительства продолжит исполнять свои полномочия в статусе временно исполняющих обязанности до формирования нового состава.

Мельниченко отметил, что решение мотивировано необходимостью повысить уровень дисциплины и качества реализации задач. Он добавил, что поручил провести анализ работы каждого министерства. Те, кто проявят ответственность и результативность, продолжат работу в новом составе правительства, заявил губернатор.

В конце января Мельниченко сделал выговор региональному министру здравоохранения Вячеславу Космачеву из-за задержек поставок препаратов для лечения онкобольных пациентов, назвав сложившуюся ситуацию вопиющей.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».