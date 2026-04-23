Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эстония раскрыла детали нового пакета санкций ЕС против России

Под новые санкции Евросоюза против России могут попасть товары, экспортируемые в третьи страны. Москва называет санкции ЕС незаконными.

Источник: РБК

Новый пакет европейских антироссийских санкций предполагает введение механизма запрета на экспорт товаров, попавших под ограничения, в третьи страны. В санкционный список ЕС попали 60 компаний, 117 физических лиц и 46 судов теневого флота. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Эстонии.

«Впервые будет введен инструмент противодействия обходу санкций, позволяющий запрещать экспорт определенных товаров в третьи страны, которые затем реэкспортируют их в Россию», — говорится в заявлении.

Санкции против 60 компаний будут введены в связи с их участием в обходе европейских ограничений. Санкции против физических лиц затронут 117 человек и компаний, связанных с нефтяным, энергетическим и оборонным секторами России, а также организаций из третьих стран, способствующих обходу ограничений ЕС.

Кроме того, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что страны ЕС уже начали работу над 21-м санкционным пакетом.

20-й пакет санкций против России был утвержден Европейским советом сегодня, 23 апреля. Кроме того, Совет ЕС одобрил последний документ по условиям кредита для Украины в размере €90 млрд.

Накануне, 22 апреля, постоянные представители стран Евросоюза одобрили новый пакет санкций против России.

Изначально проект 20-го пакета ЕС предусматривал полный запрет на морские услуги, связанные с российской нефтью, ограничения для танкеров, на услуги по техническому обслуживанию судов, а также экспорт химикатов, резины и аммиака на сумму более €360 млн, однако его приняли в ограниченном виде.

Ранее Венгрия и Словакия блокировали введение санкций из-за остановки поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Лидер победившей в Венгрии на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр также призывал Зеленского как можно быстрее обеспечить работу нефтепровода.

Россия считает западные санкции незаконными и неэффективными.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше