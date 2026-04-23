Эстония раскрыла детали нового пакета санкций ЕС против России

Новый пакет европейских антироссийских санкций предполагает введение механизма запрета на экспорт товаров, попавших под ограничения, в третьи страны. В санкционный список ЕС попали 60 компаний, 117 физических лиц и 46 судов теневого флота. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Эстонии.
«Впервые будет введен инструмент противодействия обходу санкций, позволяющий запрещать экспорт определенных товаров в третьи страны, которые затем реэкспортируют их в Россию», — говорится в заявлении.
Санкции против 60 компаний будут введены в связи с их участием в обходе европейских ограничений. Санкции против физических лиц затронут 117 человек и компаний, связанных с нефтяным, энергетическим и оборонным секторами России, а также организаций из третьих стран, способствующих обходу ограничений ЕС.
Кроме того, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что страны ЕС уже начали работу над 21-м санкционным пакетом.
20-й пакет санкций против России был утвержден Европейским советом сегодня, 23 апреля. Кроме того, Совет ЕС одобрил последний документ по условиям кредита для Украины в размере €90 млрд.
Накануне, 22 апреля, постоянные представители стран Евросоюза одобрили новый пакет санкций против России.
Изначально проект 20-го пакета ЕС предусматривал полный запрет на морские услуги, связанные с российской нефтью, ограничения для танкеров, на услуги по техническому обслуживанию судов, а также экспорт химикатов, резины и аммиака на сумму более €360 млн, однако его приняли в ограниченном виде.
Россия считает западные санкции незаконными и неэффективными.
