Путин призвал наладить доступ к «экстренным» интернет-сервисам

В России необходимо создать механизм бесперебойной работы важных интернет-сервисов в периоды блокировок сети, заявил российский президент Владимир Путин во время видеосовещания с членами Правительства.
«Нужно проработать механизм бесперебойной работы жизнеобеспечивающих сервисов», — сказал он после доклада главы Минцифры Максута Шадавева.
Президент привел пример экстренных звонков, доступных при отсутствии денег на счету. «В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом», — добавил Путин.
Он также отметил, что в периоды блокировок, связанных с террористической опасностью, широкое оповещение населения может навредить работе по предотвращению теракта. Поэтому, по словам Путина, в регионах необходимо обеспечить координацию правоохранительных органов и гражданских структур. Президент также надеется, что и сами правоохранители будут проявлять «необходимую изобретательность» в подобных ситуациях.
