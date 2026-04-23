Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин призвал наладить доступ к «экстренным» интернет-сервисам

В России необходимо создать механизм бесперебойной работы важных интернет-сервисов в периоды блокировок сети, заявил российский президент Владимир Путин во время видеосовещания с членами Правительства.

Источник: РБК

«Нужно проработать механизм бесперебойной работы жизнеобеспечивающих сервисов», — сказал он после доклада главы Минцифры Максута Шадавева.

Президент привел пример экстренных звонков, доступных при отсутствии денег на счету. «В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом», — добавил Путин.

Он также отметил, что в периоды блокировок, связанных с террористической опасностью, широкое оповещение населения может навредить работе по предотвращению теракта. Поэтому, по словам Путина, в регионах необходимо обеспечить координацию правоохранительных органов и гражданских структур. Президент также надеется, что и сами правоохранители будут проявлять «необходимую изобретательность» в подобных ситуациях.

Материал дополняется.