Путин призвал наладить доступ к «экстренным» интернет-сервисам

Он также отметил, что в периоды блокировок, связанных с террористической опасностью, широкое оповещение населения может навредить работе по предотвращению теракта. Поэтому, по словам Путина, в регионах необходимо обеспечить координацию правоохранительных органов и гражданских структур. Президент также надеется, что и сами правоохранители будут проявлять «необходимую изобретательность» в подобных ситуациях.