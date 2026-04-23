Евросоюз ввел санкции против портов Мурманска и Туапсе

С января 2027 года начнет действовать запрет ЕС на предоставление услуг терминалов СПГ российским организациям. 20-й пакет европейских санкций также накладывает ограничения на транзакции с участием 20 российских банков. ЕС запретил сделки с четырьмя финансовыми организациями, которые, по его версии, помогали Москве обходить ограничения.