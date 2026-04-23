Евросоюз ввел санкции против портов Мурманска и Туапсе

Два российских порта — Мурманске и Туапсе, — попали под европейские санкции. Это следует из заявления Совета ЕС.
Кроме того, под ограничения попал нефтяной терминал индонезийского порта Каримун. Под европейскими санкциями оказались и 46 судов, которые ЕС связывает с «теневым флотом».
С января 2027 года начнет действовать запрет ЕС на предоставление услуг терминалов СПГ российским организациям. 20-й пакет европейских санкций также накладывает ограничения на транзакции с участием 20 российских банков. ЕС запретил сделки с четырьмя финансовыми организациями, которые, по его версии, помогали Москве обходить ограничения.
«ЕС вносит в санкционный список киргизскую организацию, управляющую биржей, где торгуются значительные объемы обеспеченного государством стейблкоина A7A5», — говорится в заявлении.
Кроме того, в рамках пакета введен полный запрет на операции с российскими криптосервисами, включая децентрализованные платформы. Ограничения также распространяются на цифровые финансовые инструменты, включая проект цифрового рубля.
Всего в новый санкционный пакет включены 120 физических и юридических лиц, в отношении которых вводится заморозка активов и запрет на предоставление финансовых услуг. 36 позиций касаются энергетического сектора России и «теневого флота», 56 связаны с российским военно-промышленным комплексом, включая 17 структур в третьих странах.
